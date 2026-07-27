Gewittergefahr am Berg: Was Wanderer jetzt beachten sollten

Gewitter in den Bergen: Verhaltenstipps für Bergsteiger

Nach Gewittern am vergangenen Wochenende weist die Initiative „Sicheres Vorarlberg“ auf grundlegende Verhaltensregeln für Bergtouren hin.

Demnach sollte vor einer Bergtour der Wetterbericht kontrolliert werden. Zudem wird empfohlen, sich bereits im Vorfeld nach möglichen Umkehrmöglichkeiten entlang der Route umzusehen.

Anzeichen für Gewittergefahr

Eine feuchte, dunstige Morgenluft sowie aufziehende Wolkentürme können auf eine labil geschichtete Luftmasse hindeuten. Die größte Gefahr bei Gewittern besteht laut „Sicheres Vorarlberg“ oberhalb der Baumgrenze. Bei ersten Anzeichen eines Gewitters wird geraten, rasch umzukehren oder die nächste Schutzhütte aufzusuchen.

Verhalten während eines Gewitters

„Sicheres Vorarlberg“ rät dazu, im Ernstfall Ruhe zu bewahren. Gipfel, nasse Rinnen und eisengesicherte Klettersteige sollten schnellstmöglich verlassen werden.

Empfohlen wird, mit angezogenen Beinen auf einer isolierenden Unterlage zu sitzen, etwa auf einem Rucksack oder einem Seil. Dabei sollte man einzeln sitzen oder mit geschlossenen Beinen stehen und andere Personen nicht berühren.

Bricht eine Gewitterzelle auf, sollte man sich nicht am Waldrand aufhalten. Laut „Sicheres Vorarlberg“ ist es sicherer, das Gewitter im Wald selbst abzuwarten. Höhlen und Grotten bieten nur dann ausreichend Schutz, wenn sie genügend Rücken- und Kopffreiheit ermöglichen.