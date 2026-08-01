Giftiges Jakobskreuzkraut breitet sich in Innergebirg aus – Gefahr für Mensch und Tier

Jakobskreuzkraut breitet sich in der Region Innergebirg aus

In der Region Innergebirg breitet sich derzeit das Jakobskreuzkraut aus. Die Pflanze mit den gelben Blüten kann bis zu einem Meter hoch werden und gilt als sehr widerstandsfähig. Trockenheit begünstigt ihre Ausbreitung.

Das Jakobskreuzkraut zählt zu den giftigsten Wildpflanzen und ist für Nutztiere hochgiftig. Auch für den Menschen ist die Pflanze giftig, sie kann Leberschäden verursachen und reizt die Haut.

Auswirkungen auf Wiesen und Weiden

Matthias Greisberger von der Salzburger Landwirtschaftskammer weist darauf hin, dass sich das Jakobskreuzkraut besonders auf Wiesen ausbreiten kann, die aus Gründen des Umweltschutzes seltener gemäht werden. Auf Weiden lassen Tiere die Pflanze meist stehen. Problematisch wird es, wenn das Futter als Heu oder Silage konserviert wird.

Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, sollte das Jakobskreuzkraut vor der Samenbildung gemäht oder ausgerissen werden. Beim Ausreißen wird empfohlen, dichte Handschuhe zu tragen.

Weitere problematische Pflanzen

Neben dem Jakobskreuzkraut werden auch der Riesenbärenklau und der Staudenknöterich als problematisch eingestuft. Beide Pflanzen zählen zu den Neophyten, die über menschliche Einflüsse in die Alpen gelangten. Der Riesenbärenklau gilt als sehr giftig und kann bei Menschen schwerste Gesundheitsschäden verursachen, insbesondere an Augen und Haut.