GPS-Tracking im Klassenzimmer: Kinder-Smartwatches stören Unterricht und werfen Datenschutzfragen auf

Immer mehr Eltern setzen auf GPS-Apps oder Smartwatches, um jederzeit den Standort ihrer Kinder zu kennen. An immer mehr Kinderhandgelenken sind entsprechende Geräte zu finden. Der Kinder- und Jugendanwalt Christian Netzer weist auf Probleme hin, die sich daraus im Schulalltag und beim Datenschutz ergeben.

Smartwatches sorgen für Unruhe im Unterricht

Nach den Beobachtungen von Christian Netzer gehen mitten im Unterricht immer wieder Anrufe auf den Smartwatches von Kindern ein, teils auch von den eigenen Eltern. Zudem drücken Kinder während des Unterrichts an den Geräten herum. Viele Schulen haben den Umgang mit Handys mittlerweile klar geregelt. Smartwatches fallen laut Netzer jedoch teilweise nicht unter diese Handy-Bestimmungen, wodurch eine Regelungslücke entsteht.

Netzer kann das Schutzbedürfnis der Eltern grundsätzlich nachvollziehen. Gleichzeitig betont er, wie wichtig Freiräume für die Entwicklung von Kindern sind.

Datenschutz bei Tracking-Anbietern

Ein weiterer Punkt betrifft den Datenschutz: Die Server vieler Tracking-Anbieter stehen laut Netzer nicht in der EU und unterliegen damit nicht den europäischen Datenschutzvorschriften. Dadurch können auch Drittfirmen Kenntnis vom Aufenthaltsort eines Kindes erlangen. Bei billigen Anbietern seien die Server zudem leichter zu hacken, so Netzer. Einen konkreten Fall gehackter Tracking-Server gebe es bislang aber nicht.

Für Eltern, denen es in erster Linie um die Erreichbarkeit ihres Kindes geht, empfiehlt Netzer ein einfaches Tastenhandy als Alternative. Zudem rät er, vorab mit dem Kind über die Ortung zu sprechen, statt sie ohne Absprache einzurichten.

Digitale Aufsicht und kindliche Entwicklungsfreiräume

Der Wunsch von Eltern, ihre Kinder jederzeit erreichen oder lokalisieren zu können, ist grundsätzlich nicht neu, hat sich durch digitale Technik aber deutlich vereinfacht. Während früher ein Anruf im Festnetz oder eine feste Verabredung genügte, ermöglichen GPS-Tracker und Smartwatches heute eine kontinuierliche Standortüberwachung. Pädagogisch wird diese Entwicklung unterschiedlich bewertet: Befürworter verweisen auf ein gestiegenes Sicherheitsbedürfnis im Alltag, während in der Entwicklungspsychologie regelmäßig darauf hingewiesen wird, dass Kinder auch unbeobachtete Zeiträume benötigen, um Selbstständigkeit und Vertrauen aufzubauen.

An Schulen sorgt digitale Technik grundsätzlich für Abwägungsbedarf zwischen Erreichbarkeit und Unterrichtsruhe. Viele Bildungseinrichtungen haben deshalb eigene Handyregelungen eingeführt, die etwa Nutzungszeiten oder Aufbewahrungsorte während des Unterrichts festlegen. Solche Regelungen zielen in der Regel auf klassische Mobiltelefone ab. Da Smartwatches äußerlich wie gewöhnliche Uhren wirken, werden sie von bestehenden Regelwerken mitunter nicht automatisch erfasst, obwohl sie ähnliche Funktionen wie Anrufe oder Nachrichten bieten können.

Beim Datenschutz gilt innerhalb der Europäischen Union grundsätzlich die Datenschutz-Grundverordnung, die strenge Vorgaben für die Verarbeitung personenbezogener Daten macht, insbesondere wenn Kinder betroffen sind. Werden Standortdaten auf Servern außerhalb der EU gespeichert, greifen diese Vorschriften nicht in gleicher Form. Dadurch kann weniger transparent sein, wer auf die Daten zugreifen kann und wie sie weiterverarbeitet werden. Bei technischen Sicherheitslücken oder unzureichend geschützten Servern besteht zudem grundsätzlich ein erhöhtes Risiko, dass Standortdaten unbefugt eingesehen werden können.