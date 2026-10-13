Grippeimpfstoff in Vorarlberg knapp – Lieferung verzögert sich bis Ende November

In Vorarlberg kommt es derzeit zu Lieferengpässen beim Grippeimpfstoff. Obwohl die Bundesbeschaffungsbehörde ausreichend Impfdosen geordert hat, verzögert sich die Auslieferung. Vorerst werden deshalb nur besonders schützenswerte Personengruppen geimpft, wie Christof van Dellen, Präsident der Vorarlberger Apothekerkammer, in einem Interview für ORF Vorarlberg darlegte.

Verzögerte Lieferung betrifft hunderttausende Dosen

Rund 868.000 Dosen des Impfstoffs könnten laut van Dellen statt wie ursprünglich vereinbart im Oktober erst Ende November zur Verfügung stehen. Um die Versorgungslücke zu verringern, hat das Gesundheitsministerium zusätzlich 100.000 Impfdosen für Österreich sichern können.

Angesichts der aktuellen Verknappung werden zunächst nur besonders schützenswerte Personen geimpft. Zu den prioritär zu impfenden Gruppen zählen schwer kranke Personen, Schwangere sowie Kinder unter zwei Jahren.

Grundlagen der jährlichen Grippeimpfung

Grundsätzlich wird der Grippeimpfstoff jedes Jahr neu zusammengesetzt, da sich die zirkulierenden Influenzaviren laufend verändern. Internationale Gesundheitsbehörden legen dafür regelmäßig fest, welche Virusstämme in der jeweiligen Saison voraussichtlich dominieren werden. Erst danach beginnt die eigentliche Produktion der Impfstoffe, die in vergleichsweise engen Zeitfenstern erfolgen muss, damit die Dosen rechtzeitig vor Beginn der Grippesaison verfügbar sind.

Üblicherweise übernehmen in Österreich zentrale Beschaffungsstellen die Bestellung der benötigten Impfstoffmengen für das gesamte Bundesgebiet. Die Verteilung an Apotheken, Arztpraxen und andere Abgabestellen erfolgt anschließend über die Bundesländer. Bei einem international eng getakteten Produktions- und Lieferprozess können bereits kleinere Verzögerungen bei einzelnen Herstellern dazu führen, dass bestellte Mengen nicht wie geplant rechtzeitig ankommen.

In solchen Fällen sehen Gesundheitsbehörden häufig eine priorisierte Verteilung der vorhandenen Impfdosen vor. Dabei werden zunächst jene Gruppen versorgt, für die eine Grippeerkrankung ein besonders hohes gesundheitliches Risiko darstellt. Dazu zählen neben schwer kranken Menschen auch Schwangere, da eine Influenza-Infektion in der Schwangerschaft zu ernsteren Verläufen führen kann, sowie sehr junge Kinder, deren Immunsystem noch nicht vollständig ausgereift ist.

Apothekerinnen und Apotheker spielen bei der Grippeimpfung eine zunehmend wichtige Rolle, da sie in mehreren Bundesländern neben der Beratung auch selbst Impfungen anbieten dürfen. Die Apothekerkammern sind dabei regelmäßig Ansprechpartner für Fragen zur Verfügbarkeit von Impfstoffen und zur praktischen Organisation der Impfsaison vor Ort.