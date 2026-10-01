Hälfte aller Wasserleitungen in Österreich muss bis 2050 erneuert werden

Österreich steht bei seinen Trinkwassernetzen vor einer umfangreichen Erneuerung. Einer Untersuchung der Universität für Bodenkultur Wien zufolge müssen in den kommenden 30 Jahren rund 50 Prozent aller Wasserleitungen im Land ausgetauscht werden. Grund dafür ist das Alter vieler Netze, die größtenteils in den 1950er- und 1960er-Jahren verlegt wurden. Die entsprechende Modellrechnung stammt von Roman Neunteufel von der Universität für Bodenkultur und wurde am Mittwoch bei der jährlichen Tagung der österreichischen Trinkwasserversorger im Lakeside Park in Klagenfurt vorgestellt.

Modellrechnung zeigt Erneuerungsbedarf bis 2050

Nach den Berechnungen Neunteufels soll bis zum Jahr 2050 etwa die Hälfte aller derzeit in Betrieb befindlichen Wasserleitungsnetze erneuert werden. Hintergrund ist der technische Zustand der Leitungen, von denen ein erheblicher Teil noch aus der Nachkriegszeit stammt und sich damit dem Ende der üblichen Nutzungsdauer nähert.

Im Zusammenhang mit dem Alter der Netze verwies Neunteufel auch auf den aktuellen Wasserverlust in Österreich, der im Schnitt bei etwa zehn Prozent liegt. Diesen Wert bezeichnete er für technische Systeme, die über Jahrzehnte im Untergrund verbleiben, als völlig normal. Um Wasserverluste gänzlich zu vermeiden, müssten die Netze bereits nach 20 Jahren vollständig erneuert werden. Eine solche vollständige Erneuerung in diesem Zeitraum sei laut Neunteufel jedoch unfinanzierbar.

Die anstehende Sanierung der Netze stelle für die öffentliche Hand eine finanzielle Herausforderung dar, so Neunteufel. Vor diesem Hintergrund erklärte er, dass Trinkwasser künftig teurer werden müsse. Die Wasserkosten machten im Haushaltsbudget derzeit noch einen sehr kleinen Anteil aus. Neunteufel betonte zudem, das Bewusstsein dafür, dass ohne Wasser kein Leben möglich sei, müsse in der Gesellschaft größer werden.

Lebensdauer unterirdischer Leitungssysteme

Wasserleitungsnetze zählen zu jenen Infrastrukturen, die über sehr lange Zeiträume hinweg im Boden verbleiben und dabei kontinuierlich Belastungen ausgesetzt sind. Grundsätzlich hängt die Lebensdauer solcher Systeme von Materialeigenschaften, Bodenbeschaffenheit, Druckverhältnissen und der Qualität der ursprünglichen Verlegung ab. Mit zunehmendem Alter steigt üblicherweise das Risiko von Materialermüdung, Korrosion und kleineren Undichtigkeiten, die sich in Wasserverlusten niederschlagen.

In vielen europäischen Ländern wurden große Teile der heutigen Wasserinfrastruktur im Zuge des Wiederaufbaus und des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet. Diese Leitungen erreichen nun zeitgleich ein Alter, in dem umfassende Sanierungs- oder Erneuerungsmaßnahmen notwendig werden. Da ein gleichzeitiger kompletter Austausch aus finanziellen und organisatorischen Gründen in der Regel nicht umsetzbar ist, erfolgt die Erneuerung solcher Netze üblicherweise schrittweise und über lange Zeiträume verteilt, orientiert an Dringlichkeit, Zustand und verfügbaren Mitteln.

Finanzierung kommunaler Wasserversorgung

Die Finanzierung von Bau, Betrieb und Erhaltung von Trinkwassernetzen liegt in Österreich traditionell überwiegend bei Gemeinden und kommunalen Versorgern. Die Kosten werden in der Regel über Wassergebühren gedeckt, die Haushalte und Betriebe für Bezug und Infrastruktur entrichten. Da Trinkwasser im Vergleich zu anderen Lebenshaltungskosten bislang einen vergleichsweise geringen Anteil an den Haushaltsausgaben ausmacht, gilt die Finanzierung größerer Sanierungsprogramme über steigende Gebühren allgemein als ein möglicher Weg, um notwendige Investitionen langfristig abzusichern, ohne die laufende Versorgung zu gefährden.

Gleichzeitig stehen Wasserversorger bei der Planung von Erneuerungsmaßnahmen regelmäßig vor der Aufgabe, technische Notwendigkeit, verfügbare Budgets und die Belastbarkeit der Nutzerinnen und Nutzer in Einklang zu bringen. Entscheidungen über Tempo und Umfang der Netzerneuerung betreffen damit nicht nur technische, sondern auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Fragen, die in den kommenden Jahrzehnten auf kommunaler wie auf nationaler Ebene weiter an Bedeutung gewinnen dürften.