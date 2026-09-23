Heizkosten in Oberösterreich steigen deutlich – Pellets bleiben trotz Preisanstieg günstiger als Öl und Gas

Mit dem nahenden Winter steigen in Oberösterreich die Heizkosten. Die Preiskurve für Öl, Gas, Pellets und Holz zeigt seit dem Sommer generell nach oben. Betroffen sind sowohl private Haushalte als auch Unternehmen, die sich auf höhere Ausgaben für die kalte Jahreszeit einstellen müssen.

Umstieg auf Pellets bei Schmidhofer in Altenfelden

Die Firma Schmidhofer in Altenfelden heizt seit fünf Jahren mit Pellets statt mit Öl. Geschäftsführer Rudolf Schmidhofer lässt damit Büros und Produktionshallen des Unternehmens beheizen. Der jährliche Verbrauch liegt bei rund 100 Tonnen Pellets.

Auch wenn Pellets zuletzt stark im Preis angestiegen sind, gilt Holz als Energieträger insgesamt weiterhin als am stabilsten und günstigsten. Die Preise für Öl und Gas haben sich dagegen in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Kostete eine Kilowattstunde Öl im Jahr 2015 noch 7,2 Cent, waren es im August 2023 bereits 16,3 Cent.

Förderlandschaft für erneuerbare Energien

Gerhard Dell vom Energiesparverband Oberösterreich beobachtet die Entwicklung der Energiepreise. Wer auf erneuerbare Energieträger umsteigen möchte, kann dafür Förderungen des Landes Oberösterreich in Anspruch nehmen. Die Bundesförderung für erneuerbare Energien pausiert derzeit.

Förderprogramme für den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Heizsysteme setzen üblicherweise bei den Investitionskosten an, etwa für neue Heizanlagen oder notwendige bauliche Anpassungen. Damit sollen die anfänglich oft höheren Anschaffungskosten gegenüber klassischen Öl- oder Gasheizungen ausgeglichen werden. Auf Landesebene bestehen solche Förderungen in Oberösterreich fort, während die Bundesebene ihr entsprechendes Programm derzeit ausgesetzt hat.

Preisentwicklung bei unterschiedlichen Energieträgern

Die Kosten für Heizenergie hängen von mehreren Faktoren ab, etwa von internationalen Rohstoffmärkten, der Verfügbarkeit einzelner Brennstoffe und saisonalen Nachfrageschwankungen. Öl und Gas unterliegen dabei grundsätzlich stärkeren Preisschwankungen als heimische Energieträger wie Holz oder Pellets, da sie überwiegend importiert werden und stärker von globalen Marktbewegungen abhängen. Regionale Brennstoffe wie Holz gelten demgegenüber traditionell als preislich beständiger, auch wenn auch bei ihnen zeitweise stärkere Preisanstiege möglich sind, wie es zuletzt bei Pellets der Fall war.