Herbstferien: Vorarlberger zieht es ans Meer – All-Inclusive-Angebote stark gefragt

Viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger nutzen die Herbstferien für eine Reise ans Meer. Das bestätigt Michael Nachbaur, Sprecher der Vorarlberger Reisebüros. Besonders gefragt sind aktuell All-Inclusive-Angebote, wie Nachbaur berichtet. Die Nachfrage nach Reisen in den Herbstferien liegt in Vorarlberg demnach auf einem konstant hohen Niveau.

Beliebte Ziele und typische Reisegruppen

Vor allem Familien treten laut Nachbaur in den Herbstferien ihre Reise an. Paare hingegen verreisen eher in den grauen Monaten des Jahres, etwa im November oder im Dezember vor Weihnachten. Als besonders beliebte Reiseziele für die Herbstferien nennt Nachbaur Ägypten, Zypern und die Kanaren. Generell gefragt seien Reiseziele, die in maximal sechs Stunden Flugzeit erreichbar sind. Das hängt auch mit der Dauer der Herbstferien zusammen, die nur eine Woche beträgt.

Neben den klassischen Mittelstrecken-Zielen sind laut Nachbaur auch Fernreisen möglich, etwa in die Dominikanische Republik oder nach Asien. Solche Reisen würden jedoch mit mehreren Monaten Vorlaufzeit geplant. Auf der Mittelstrecke stünden dagegen auch kurzfristig noch Angebote bereit. Wer sich erst kurz vor den Herbstferien für eine Reise entscheidet, muss laut Nachbaur allerdings mehr Flexibilität bei der Wahl von Destination und Unterkunft mitbringen.

Planungshorizonte zwischen Fernreise und Last-Minute-Angebot

Bei der Reiseplanung unterscheiden sich Fernreisen und Reisen auf der Mittelstrecke grundsätzlich in ihrem zeitlichen Vorlauf. Fernziele wie Teile Asiens oder die Karibik liegen oft nur über wenige Flugverbindungen und mit begrenzten Kapazitäten an. Wer sich für ein solches Ziel entscheidet, bucht daher häufig schon viele Monate im Voraus, um bei Flug und Unterkunft eine größere Auswahl zu haben.

Bei Mittelstreckenzielen im Mittelmeerraum oder auf den Kanaren ist das Angebot an Flugverbindungen und Unterkünften in der Regel breiter gestreut. Dadurch lassen sich dort auch kurzfristig vor Reisebeginn noch Plätze finden. Wer allerdings erst wenige Wochen oder Tage vor Abreise bucht, muss sich häufig stärker nach dem verfügbaren Angebot richten, statt ein bestimmtes Hotel oder einen bestimmten Zeitraum frei wählen zu können. Diese geringere Auswahl betrifft insbesondere beliebte Lagen, Zimmerkategorien oder bestimmte Abflugtermine.

All-Inclusive-Konzepte gelten allgemein als Angebotsform, bei der Unterkunft, Verpflegung und teils weitere Leistungen in einem Gesamtpreis enthalten sind. Für Familien kann das insofern von Vorteil sein, als sich die Kosten eines Urlaubs dadurch bereits vor Reiseantritt besser kalkulieren lassen. Zusätzliche Ausgaben vor Ort für Mahlzeiten oder Getränke entfallen bei diesen Paketen weitgehend, was die Urlaubsplanung für Familien mit Kindern erleichtern kann.

Ferienzeiten als Taktgeber für die Reisebranche

Die Struktur des Schuljahres mit mehreren kürzeren Ferienblöcken prägt in Österreich auch das Reiseverhalten von Familien. Während die Sommerferien traditionell die längste zusammenhängende Urlaubszeit bieten, sind Herbst-, Weihnachts- und Semesterferien deutlich kürzer bemessen. Das wirkt sich unmittelbar auf die Wahl der Reiseziele aus, da sich kürzere Ferienzeiten eher mit Zielen in überschaubarer Flugdistanz verbinden lassen. Reisebüros richten ihre Angebote entsprechend an diesen fest vorgegebenen Ferienterminen aus, die in Vorarlberg wie in den übrigen Bundesländern durch den Schulkalender festgelegt werden.