Hitzeschutz an Schulen: Bund plant Maßnahmen, lässt Finanzierung aber offen

Hitzeschutz an Schulen: Bund plant Maßnahmen, Finanzierung offen

Die Bundesregierung will Schulen künftig besser gegen Hitze schützen. Dazu sollen Gebäude baulich angepasst werden. Die rechtlichen Grundlagen dafür sollen gemeinsam mit den Bundesländern und Schulpartnern erarbeitet werden.

Offen ist bislang, wer die Kosten für die geplanten Maßnahmen übernehmen soll.

Geplante bauliche Maßnahmen

Das Bildungsministerium will einen Schwerpunkt auf die bauliche Nachrüstung älterer Bestandsgebäude legen. Vorgesehen sind unter anderem der nachträgliche Einbau von Beschattungsvorrichtungen, ein Fenstertausch an besonders hitzebelasteten Fassaden sowie das Aufbringen von Hitzeschutzfolien. Zusätzlich sind Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen in Schulhöfen geplant.

Schutzmaßnahmen sollen sich an den von GeoSphere Austria festgelegten Hitzewarnstufen orientieren und je nach Region unterschiedlich ausfallen.

Kritik von Gemeindeseite

Der oberösterreichische Gemeindebundpräsident Christian Mader (ÖVP) verweist auf das Prinzip, wonach derjenige zahlen müsse, der eine Maßnahme anschafft. Hitzeschutzfolien seien für Gemeinden finanziell noch zu bewältigen, Klimaanlagen dagegen deutlich schwieriger zu finanzieren. Mader erinnert daran, dass Gemeinden als Pflichtschulerhalter bereits zahlreiche Aufgaben übernehmen und in erheblichem Umfang Kosten für den Bund tragen.

Auch der Linzer Finanzstadtrat Thomas Gegenhuber (SPÖ) äußert Kritik. Die Stadt Linz, die für 60 Schulen zuständig ist, treffe bereits eigenständig Maßnahmen gegen Überhitzung. Gegenhuber fordert vom Bund ein kommunales Sonderinvestitionspaket. Als langfristige Lösung nennt er die Kühlung von Schulen durch Fernkälte; ein entsprechendes Pilotprojekt läuft in Linz bereits.