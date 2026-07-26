Hitzeschutz in NÖ Kliniken: Betriebsrat und Patientenanwaltschaft fordern rasche Verbesserungen bei Klimatisierung

Hitze in niederösterreichischen Kliniken und Pflegeheimen: Betriebsrat und Patientenanwaltschaft fordern bessere Klimatisierung

In niederösterreichischen Krankenhäusern und Pflegeheimen sind viele Gebäude derzeit nur eingeschränkt klimatisiert. Zentralbetriebsrat und Patientenanwaltschaft Niederösterreich sehen dabei Handlungsbedarf.

Hintergrund sind die Temperaturen während einer Hitzewelle Ende Juni, bei der in einzelnen Zimmern bis zu 30 Grad und teilweise mehr gemessen wurden.

Betriebsrat sieht Handlungsbedarf

Rudolf Zeller, stellvertretender Zentralbetriebsrat, vertritt rund 27.000 Beschäftigte. Er verweist darauf, dass insbesondere in Personalräumen und auf Bettenstationen Verbesserungsbedarf bestehe. Die Bettentrakte seien zwar mit Beschattung und Jalousien ausgestattet, eine Klimatisierung fehle jedoch an vielen Standorten.

Als kurzfristige Maßnahmen wurden unter anderem zusätzliche Trink- und Duschpausen, Kältetücher für den Nacken sowie teilweise Sonnenschutzfolien an Fenstern eingeführt. Der Betriebsrat fordert zudem ein eigenes Budget von Bund und Land für Anpassungsmaßnahmen.

Patientenanwaltschaft verweist auf gesundheitliche Auswirkungen

Die Patientenanwaltschaft Niederösterreich gibt an, dass Hitze beziehungsweise hohe Raumtemperaturen häufig medizinisch negative Folgen haben können. Betroffen von Krankenhausaufenthalten während der Hitzeperiode waren unter anderem Stefan Ressl aus Zarnsdorf im Bezirk Scheibbs, der Ende Juni mehrere Tage im Spital Scheibbs verbrachte, sowie Johann Waxenegger aus Texing im Bezirk Melk, der Anfang Juli einen Krankenhausaufenthalt hatte.

Landesgesundheitsagentur verweist auf bestehende Konzepte

Die Landesgesundheitsagentur (LGA) betreibt in Niederösterreich derzeit 27 Kliniken sowie 50 Pflege- und Betreuungszentren. In einer schriftlichen Stellungnahme verweist die LGA auf bestehende Hitzeschutzkonzepte sowie auf Checklisten und Schulungen für die Beschäftigten.

Eine durchgehende Klimatisierung gibt es demnach derzeit nur in gesetzlich vorgeschriebenen Bereichen wie OP-Sälen oder Palliativstationen. Die überwiegende Mehrzahl der Standorte ist laut LGA mit Kühlungssystemen wie Raumluftkühlungen oder UV-Schutzfolien auf Fensterflächen ausgestattet. Klimageräte kommen an mehreren Standorten gezielt in Aufenthaltsräumen sowie in Ambulanzen und Wartebereichen zum Einsatz.

Neubauten erst in mehreren Jahren

Bei Sanierungs- und Neubauvorhaben werde laut LGA besonderes Augenmerk auf eine zeitgemäße Klimatisierung der Gebäude gelegt. Das neue Universitätsklinikum Wr. Neustadt soll frühestens 2035 in Betrieb gehen. Das Klinikum Weinviertel Süd, das die bisherigen Standorte Stockerau, Korneuburg und Hollabrunn vereinen soll, ist für 2040 geplant.

Die LGA betont in ihrer Stellungnahme, dass sie lediglich Betreiber der vom Land zur Verfügung gestellten Einrichtungen ist.