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Der Hitzesommer 2026 mit langen Perioden über der 30-Grad-Marke hat Orgelbaufirmen in Österreich beschäftigt. In der Trockenheit verzogen sich Mechanik und aus Holz gefertigte Einzelteile von Orgeln, wie Fachleute aus der Branche berichten. Betroffen waren Instrumente unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Bauweise, während andere Orgeln den Sommer ohne Probleme überstanden.

Notrufe wegen undichter Ventile

Die Vorarlberger Orgelbaufirma Rieger mit Sitz in Schwarzach zählt weltweit zu den größten Unternehmen der Branche. Geschäftsleiter Wendelin Eberle führt ein Team, das rund 250 Orgeln in Österreich und auf fast allen Kontinenten betreut. Bei historischen Instrumenten wurde für sämtliche Bestandteile Massivholz verwendet, das besonders empfindlich auf Trockenheit reagiert. Bei Neubauten setzt Rieger inzwischen bei empfindlichen Teilen auf längs- und querverleimte Hölzer.

Die 2020 von Rieger errichtete Hauptorgel im Wiener Stephansdom, mit 185 Registern und 12.616 Pfeifen die größte Orgel Österreichs, kam im Hitzesommer ohne Probleme aus. Auch die 2011 von Rieger erbaute Orgel im Wiener Musikverein blieb ohne Beeinträchtigungen.

Christian Kögler, der eine Orgelbaufirma in St. Florian im Bezirk Linz-Land betreibt, betreut mit seinem Team rund 300 Orgeln in fast allen österreichischen Bundesländern sowie bis nach Südkorea. Köglers Team war die ersten drei August-Wochen im Betriebsurlaub. Österreichweit standen undichte Tonventile ganz oben auf der Notrufliste der Musizierenden. Besonders betroffen waren nach den Beobachtungen der Orgelbauer Instrumente aus der Zeit der 1950er bis 1970er Jahre, die sich als am wenigsten an die sommerlichen Temperaturen angepasst erwiesen. Auch Kegelladenorgeln, die im 19. Jahrhundert gebaut wurden und über ein kleines, kegelförmiges Ventil zur Steuerung der Luftzufuhr verfügen, zählen zu den anfälligeren Bauarten. Kögler verzichtet seit Jahrzehnten beim Bau neuer Pfeifeninstrumente auf Nägel und Schrauben.

Auch die Bruckner-Orgel im Augustiner-Chorherren-Stift St. Florian gehört zu den von Kögler betreuten Instrumenten. Philipp Pelster, 42 Jahre alt, ist Salzburger Domorganist und Erzbischöflicher Orgelreferent. Der gelernte Orgelbauer betreut sieben Orgeln im Salzburger Dom, in dem jährlich rund 300 Konzerte stattfinden.

Empfindliches Material zwischen Trockenheit und Feuchtigkeit

Orgeln bestehen zu großen Teilen aus Holz, das auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit reagiert. Sinkt die Feuchtigkeit, zieht sich Holz zusammen, Fugen können sich öffnen und Mechanikteile ihre exakte Passung verlieren. Steigt die Luftfeuchtigkeit dagegen an, quillt das Material wieder auf. Gerade bei Pfeifen, Windladen und den feinmechanischen Verbindungen zwischen Tasten und Ventilen kann bereits ein geringes Verziehen dazu führen, dass Töne nicht mehr sauber ansprechen oder Ventile nicht mehr vollständig schließen.

Besonders ausgeprägt zeigen sich solche Effekte in Regionen mit starken jahreszeitlichen Schwankungen der Raumluft. In skandinavischen Ländern kann die Luftfeuchtigkeit im Winter in stark beheizten Kirchen bei rund 15 Prozent liegen, im Jahresverlauf jedoch auch bis auf 80 Prozent ansteigen. Historische Orgeln, die überwiegend aus Massivholz gefertigt wurden, gelten in der Branche grundsätzlich als anfälliger für solche Schwankungen als modernere Instrumente, bei denen verleimte Hölzer zum Einsatz kommen. Verleimte Konstruktionen aus mehreren, unterschiedlich ausgerichteten Holzschichten sind grundsätzlich formstabiler, da sich die Spannungen einzelner Schichten gegenseitig ausgleichen können.

Orgelbaubetriebe reagieren auf diese Materialeigenschaften üblicherweise mit regelmäßigen Wartungsintervallen, bei denen Mechanik, Ventile und Windladen kontrolliert und bei Bedarf nachjustiert werden. Klimatisierungsmaßnahmen in Kirchenräumen, etwa eine kontrollierte Grundheizung oder Luftbefeuchtung, können solchen Schwankungen zusätzlich entgegenwirken, sind jedoch nicht in jedem historischen Gebäude im gleichen Umfang umsetzbar. Die Wahl des Baumaterials, die handwerkliche Verarbeitung und die klimatischen Bedingungen am jeweiligen Standort