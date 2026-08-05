Hitzewelle treibt Wasserverbrauch in Wien um ein Viertel in die Höhe

Zweite Hitzewelle lässt Wasserverbrauch in Wien deutlich steigen

Die anhaltende Hitze führt in Wien zu einem deutlich erhöhten Wasserverbrauch. Statt der üblichen rund 400.000 Kubikmeter werden derzeit täglich etwa 500.000 Kubikmeter Wasser verbraucht – ein Anstieg von rund einem Viertel.

Damit liegt der aktuelle Verbrauch unter dem Spitzenwert der ersten Hitzewelle Ende Juni, als bis zu knapp 600.000 Kubikmeter Wasser pro Tag benötigt wurden.

Vorsorgemaßnahmen bereits Ende Juni umgesetzt

Bereits während der ersten Hitzewelle hatte die Stadt wasserintensive Maßnahmen reduziert. Die Straßenreinigung wurde vorübergehend ohne Wassereinsatz durchgeführt, zudem wurde die Bewässerung von Grünflächen eingeschränkt.

Wiener Wasser (MA 31) reduzierte zudem vorübergehend die Wasserlieferungen an einzelne Umlandgemeinden, darunter Laab im Walde. Dies erfolgte in Absprache mit den jeweiligen örtlichen Wasserversorgern.

Versorgung nach Angaben der Stadt gesichert

Norbert Klicha, stellvertretender Betriebsvorstand von Wiener Wasser, erklärte, die Wasserversorgung in Wien sei aktuell gesichert. Die Stadt verfügt derzeit über 31 Wasserbehälter, davon 29 im Stadtgebiet.

Ein größerer Wasserbehälter bei Neusiedl am Steinfeld nahe Wiener Neustadt wird derzeit ausgebaut. Er fasste bisher 600.000 Kubikmeter Wasser, künftig soll das Fassungsvermögen auf eine Million Kubikmeter erhöht werden.

Langfristige Strategie

Im Rahmen der Strategie „Wiener Wasser 2050“ sind unter anderem die Sanierung von Rohrleitungen sowie der weitere Ausbau von Wasserbehältern vorgesehen.