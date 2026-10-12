IKB warnt vor Brandgefahr durch falsch entsorgte Batterien im Restmüll

Die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) führen von 12. bis 17. Oktober 2026 eine mobile Problemstoffsammlung durch. Mit der Aktion will das Unternehmen vor allem auf eine Gefahr aufmerksam machen, die von falsch entsorgten Batterien ausgeht. Österreichweit verzeichnen Abfallwirtschaftsbetriebe bis zu sechs Brandereignisse pro Tag, die mit unsachgemäß entsorgten Akkus und Batterien in Verbindung stehen.

Mobile Sammlung in Innsbruck ab 12. Oktober

Die IKB bieten im Rahmen der Aktion in der kommenden Woche die Möglichkeit, Problemstoffe wie Batterien direkt abzugeben, ohne dafür einen fixen Recyclinghof aufsuchen zu müssen. Pro Jahr werden in Innsbruck laut IKB an die 200 Tonnen an Problemstoffen abgegeben. Bei den eigens organisierten Sammelaktionen des Unternehmens kommen davon rund 20 Tonnen zusammen.

Johannes Wildner, Mitarbeiter der IKB, appelliert an die Bevölkerung, keine akkubetriebenen Geräte oder Batterien in den Restmüll zu werfen. Als praktische Lösung für den Alltag empfiehlt er, alte Batterien zunächst in einer eigenen Box oder in ausgedienten Marmeladengläsern zu sammeln und zwischenzulagern, bevor sie fachgerecht entsorgt werden.

Hintergrund der Warnung ist unter anderem ein Großbrand, der sich 2025 bei Lienz ereignete. Ursache war eine unsachgemäß entsorgte Batterie.

Gefahr im Müllfahrzeug

Ein zentrales Problem liegt in der Funktionsweise klassischer Müllfahrzeuge. Diese pressen den gesammelten Abfall und verdichten ihn dabei stark. Befinden sich darunter Batterien oder Akkus, können diese durch den Druck beschädigt werden. Genau an diesem Punkt setzt die Warnung der IKB an: Wird ein Akku im Restmüll beschädigt, steigt das Risiko für Zwischenfälle während der Entsorgung erheblich.

Lithium-Akkus als wachsende Herausforderung

Grundsätzlich hat sich die Zahl akkubetriebener Alltagsgegenstände in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Elektrische Zahnbürsten, E-Zigaretten, kabellose Kopfhörer, Spielzeug, Werkzeuge und zahlreiche weitere Geräte enthalten heute häufig Lithium-Ionen-Akkus. Diese Bauart gilt als besonders energiedicht und leistungsfähig, reagiert jedoch empfindlich auf mechanische Beschädigungen, Druck oder Hitze.

Wird ein solcher Akku beschädigt, kann im Inneren eine chemische Reaktion in Gang gesetzt werden, die zu einer sogenannten Kettenreaktion führt. Dabei steigt die Temperatur im Akku rapide an, was in der Fachsprache häufig als thermisches Durchgehen bezeichnet wird. In der Folge können sich brennbare Gase entwickeln, die sich entzünden. Diese Reaktion kann grundsätzlich zeitverzögert auftreten, also auch dann, wenn der beschädigte Akku bereits in einem Müllfahrzeug oder in einer Sortieranlage liegt.

Für Entsorgungsbetriebe stellt dieser Umstand eine besondere Herausforderung dar, da Brände dadurch nicht zwingend am Ort der ursprünglichen Beschädigung entstehen. Üblicherweise verfügen moderne Müllfahrzeuge und Sortieranlagen über technische Vorkehrungen wie Wärmebildkameras oder Löschsysteme, um auf solche Vorfälle reagieren zu können. Dennoch bleibt die korrekte Trennung von Problemstoffen an der Quelle, also im Haushalt, ein zentraler Baustein der Prävention.

Fachgerechte Entsorgung als zentrale Maßnahme

In Österreich existiert ein flächendeckendes System für die Sammlung von Batterien und Akkus. Neben eigenen Sammelboxen im Handel und an öffentlichen Einrichtungen bieten Gemeinden und Abfallwirtschaftsbetriebe regelmäßig Problemstoffsammlungen oder fixe Recyclinghöfe an. Ziel dieser Infrastruktur ist es, Batterien und Akkus getrennt vom restlichen Haushaltsmüll zu erfassen, bevor sie in die maschinelle Verarbeitung gelangen, bei der mechanischer Druck entsteht.

Die zwischenzeitliche Lagerung beschädigter oder alter Batterien in einem geschlossenen, nicht brennbaren Behälter gilt dabei als gängige Vorsichtsmaßnahme für Privathaushalte, bis eine Abgabe an einer Sammelstelle möglich ist. Damit lässt sich verhindern, dass Batterien lose zwischen anderem Müll liegen, wo sie mechanisch belastet oder beschädigt werden könnten.

Angesichts der steigenden Verbreitung akkubetriebener