Ingwer steigt in Österreich zum drittbeliebtesten Gewürz auf – niederösterreichischer Landwirt baut die Knolle bereits in Folientunneln an

Ingwer hat sich in Österreich binnen eines Jahres vom Geheimtipp zu einem der gefragtesten Gewürze entwickelt. Das zeigt eine Onlinebefragung, die im Auftrag des Gewürzherstellers Kotanyi mit Sitz in Wolkersdorf im Bezirk Mistelbach durchgeführt wurde. Im Juli und August 2026 wurden dafür 505 Personen in Österreich befragt. Für 7,3 Prozent der Teilnehmer war Ingwer heuer die persönliche Neuentdeckung des Jahres, im Ranking kletterte das Gewürz damit von Platz acht auf Platz drei. Spitzenreiter bei den Neuentdeckungen blieb Curcuma, gefolgt von italienischen Kräutern.

Ingweranbau in Niederösterreich

Ingwer wird hauptsächlich in Asien angebaut, doch einige heimische Höfe haben die Kultur mittlerweile als Nische für sich entdeckt. Einer von ihnen ist Florian Woditschka aus Altlichtenwarth im Bezirk Mistelbach. Er baut seit sechs Jahren Ingwer an, und zwar in einem Folientunnel. In kleineren Mengen kultiviert er zudem Curcuma. Pro Jahr kommen bei ihm rund 150 bis 200 Kilogramm Ingwer zusammen. Verkauft wird die Ernte in regionalen Läden sowie direkt ab Hof.

Die charakteristische Schärfe des Ingwers stammt von natürlichen Scharfstoffen, den sogenannten Gingerolen. Beim Trocknen und Erhitzen können daraus Shogaole entstehen. Ingwer gilt traditionell als beliebtes Hausmittel in der Erkältungszeit.

Unverzichtbare Klassiker und neue Inspirationsquellen

Trotz des Aufschwungs neuer Gewürze bleiben für die Befragten bestimmte Klassiker unverzichtbar: Salz, Pfeffer, Paprika, Oregano und Schnittlauch zählen weiterhin zur Grundausstattung in österreichischen Küchen. Gleichzeitig verändert sich, woher Inspiration für neue Rezepte kommt. Bei den 18- bis 29-Jährigen gaben 10,1 Prozent an, KI-Tools wie ChatGPT zu nutzen, um Rezeptideen zu finden. Auch Reels und kurze Kochvideos spielen in dieser Altersgruppe als Inspirationsquelle eine Rolle.

Zu den Ergebnissen der Befragung äußerten sich Elisabeth Voltmer, Leiterin Qualitätsmanagement und Produktentwicklung bei Kotanyi, sowie die Wolkersdorfer Ernährungswissenschafterin Julia Geißler-Katzmann. Die Veröffentlichung der Befragung erfolgt kurz vor dem Welttag der Gewürze, der am Samstag begangen wird.

Anbau unter heimischen Bedingungen

Grundsätzlich gilt Ingwer als Pflanze, die warme, feuchte Bedingungen bevorzugt, wie sie in tropischen Anbauregionen Asiens natürlicherweise vorherrschen. In mitteleuropäischem Klima lässt sich die Pflanze daher in der Regel nur unter Schutzeinrichtungen wie Folientunneln oder Gewächshäusern kultivieren, da sie empfindlich auf Kälte reagiert und eine lange Vegetationsperiode benötigt. Die Ernte erfolgt üblicherweise im Herbst, wenn die unterirdischen Rhizome ausreichend ausgereift sind. Für landwirtschaftliche Betriebe stellt ein solcher Anbau meist eine Nischenproduktion dar, die sich von der klassischen Feldwirtschaft unterscheidet und häufig mit Direktvermarktung über Hofläden oder regionale Geschäfte verbunden ist. Der Trend zu regional erzeugten Gewürzen steht dabei in einem allgemeinen Zusammenhang mit einem wachsenden Interesse an kurzen Transportwegen und nachvollziehbarer Herkunft von Lebensmitteln.