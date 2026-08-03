Initiative fordert kürzere Ampelwartung für Fußgänger bei Hitze in Wien

Initiative fordert grüne Welle für Fußgänger bei Hitze in Wien

Nach Temperaturen von über 40 Grad in Teilen Wiens am Montag fordert die Initiative „Geht doch“ kürzere Wartezeiten für Fußgänger an Ampeln. Es war der erste derartige Hitzewert im Juli.

Hanna Schwarz, Obfrau der Initiative, verweist auf eine sogenannte grüne Welle für Fußgänger als mögliche Maßnahme gegen die Belastung durch hohe Temperaturen.

Wanderbaum als Demonstration

Um auf die Bedeutung von Schatten im Straßenraum hinzuweisen, hat die Initiative einen sogenannten Wanderbaum gebaut. Dabei handelt es sich um einen kleinen Baum in einem Topf, der auf einer Scheibtruhe montiert ist und mit einer Sitzmöglichkeit versehen wurde. Nach Angaben der Initiative liegt die Oberflächentemperatur im Schatten eines Baumes um rund elf Grad niedriger als in direkter Sonneneinstrahlung.

Mittlerweile wurden drei solcher Wanderbäume angefertigt. Sie können gegen eine Spende von 50 Euro ausgeliehen werden.

Parkspuren als Begrünungsfläche

Die Initiative sieht in bestehenden Parkspuren Potenzial für zusätzliche Begrünungsmaßnahmen im Stadtgebiet.