Innsbruck startet Ausbildungsakademie für robotergestützte Operationen in der Gynäkologie

An der Innsbrucker Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe entsteht eine neue Ausbildungsakademie für operative Techniken. Klinikdirektor Ibrahim Alkatout hat den Aufbau angekündigt, der Start ist bereits für nächste Woche vorgesehen. Im Mittelpunkt der Ausbildung sollen neue Robotik-Operationstechniken stehen, die sowohl Studierenden als auch Post-Docs vermittelt werden.

Neue Akademie unter Leitung von Ibrahim Alkatout

Ibrahim Alkatout ist seit 1. April Direktor der Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Innsbruck. Mit der geplanten Ausbildungsakademie bringt er ein Projekt an den Standort, das Operationstechniken in der Gynäkologie vermitteln soll, mit besonderem Schwerpunkt auf robotergestützten Verfahren. Die Akademie richtet sich an Studierende ebenso wie an Post-Docs und soll damit unterschiedliche Ausbildungsstufen ansprechen.

Alkatout bringt für dieses Vorhaben Erfahrung aus Kiel mit: Dort hat er die School of Gynaecological Endoscopy maßgeblich weiterentwickelt. Neben seiner medizinischen Laufbahn verfügt er zudem über Ausbildungen als Medizinethiker und als Manager.

Begleitet wird der Aufbau der Akademie von der Leitungsebene der Innsbrucker Medizinuniversität und Klinik. Gert Mayer, Rektor der Medizinischen Universität Innsbruck, sowie Alois Obwegeser, Ärztlicher Direktor der Klinik Innsbruck, sind in diesem Zusammenhang als verantwortliche Funktionsträger genannt.

Robotik in der gynäkologischen Chirurgie

Robotergestützte Operationsverfahren haben sich in den vergangenen Jahren in mehreren chirurgischen Fachbereichen etabliert, auch in der Gynäkologie. Dabei führt ein Chirurg oder eine Chirurgin die Instrumente über eine Konsole, während ein Robotersystem die Bewegungen auf feinste mechanische Arme überträgt. Grundsätzlich ermöglichen solche Systeme eine besonders präzise und zugleich minimalinvasive Vorgehensweise, etwa bei komplexen Eingriffen im Bauch- und Beckenraum.

Für Ärztinnen und Ärzte bedeutet der Umgang mit robotergestützten Systemen in der Regel eine eigene, strukturierte Lernkurve. Anders als bei klassischen laparoskopischen Verfahren erfordert die Steuerung über eine Konsole spezifisches Training, das üblicherweise in dafür vorgesehenen Ausbildungsprogrammen vermittelt wird. Solche Programme kombinieren häufig theoretische Grundlagen mit praktischen Übungen an Simulatoren, bevor reale Eingriffe unter Anleitung erfolgen.

Ausbildungsakademien an Universitätskliniken verfolgen dabei meist mehrere Ziele zugleich: Sie sollen den medizinischen Nachwuchs frühzeitig an moderne OP-Techniken heranführen, erfahrenen Ärztinnen und Ärzten im Rahmen von Post-Doc-Programmen zusätzliche Qualifikationen ermöglichen und langfristig den Wissensstand an einer Klinik sichern. Für Patientinnen und Patienten kann eine strukturierte, akademisch eingebundene Ausbildung der behandelnden Fachkräfte insofern von Bedeutung sein, als sie zur Qualität und Standardisierung operativer Verfahren beiträgt.

Wie sich die Innsbrucker Akademie über den unmittelbaren Klinikbetrieb hinaus entwickeln und ob eine Ausweitung über Tirol hinaus erfolgen wird, ist derzeit nicht näher festgelegt. Der Anspruch, mit dem Angebot auch überregional Bedeutung zu erlangen, wurde formuliert, ohne dass dazu bereits konkrete Schritte feststehen.