Innsbrucker Pflegeheim beschäftigt 85 Fachkräfte aus Bosnien – Kooperation seit 2019

Die Innsbrucker Soziale Dienste GmbH (ISD) beschäftigt mittlerweile 85 Menschen aus Bosnien und Herzegowina. Sie arbeiten in den acht Seniorenwohnheimen, die das Unternehmen betreibt. Grundlage dafür ist eine Kooperation, die 2019 mit einer Krankenpflegeschule in Sarajevo begonnen hat.

Kooperation mit einer Pflegeschule in Sarajevo

An der Initiative waren das Land Tirol und das Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe (AZW) beteiligt. Im Rahmen der Zusammenarbeit besuchten Schülerinnen und Schüler der bosnischen Krankenpflegeschule Tiroler Gesundheitseinrichtungen. 2022 kehrten vier ehemalige Praktikantinnen und Praktikanten nach Innsbruck zurück, um dort zu arbeiten. Um weitere Interessierte anzusprechen, haben die ISD eine eigene Landingpage in bosnischer Sprache eingerichtet.

Zu den Pflegekräften, die diesen Weg gegangen sind, zählen Tea Popović und Gabrijela Topalović. Beide haben ihre Ausbildung in Bosnien absolviert und sind inzwischen in ISD-Wohnheimen tätig. Tea Popović ist vor zwei Jahren nach Tirol gezogen. Innerhalb eines halben Jahres legte sie fünf Prüfungen ab, die für die Anerkennung ihrer Ausbildung in Österreich notwendig waren.

Anerkennung der Ausbildung und organisatorische Unterstützung

Damit ein in Bosnien erworbenes Pflegediplom in Österreich gültig ist, muss es anerkannt werden. Diese Anerkennung erfolgt mit Auflagen, zu denen unter anderem die von Tea Popović absolvierten Prüfungen zählen. Parallel dazu ist ein Antrag auf Arbeitsgenehmigung beim Arbeitsmarktservice (AMS) erforderlich. Die ISD begleiten den gesamten Nostrifikationsprozess der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Über die fachliche Anerkennung hinaus bietet der Arbeitgeber weitere Unterstützung an. Gemeinsam mit der Stadt Innsbruck werden kostenlose Deutschkurse zur Verfügung gestellt. Zusätzlich helfen die ISD bei der Wohnungssuche, beim Einrichten eines Gehaltskontos sowie bei der Beantragung der Rot-weiß-rot-Card, die für die Beschäftigung in Österreich erforderlich ist.

Personalstruktur der ISD

Die Innsbrucker Soziale Dienste GmbH beschäftigt insgesamt 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Rund 750 von ihnen sind im Pflegebereich tätig. Die Belegschaft setzt sich aus Menschen aus mehr als 60 Nationen zusammen.

Internationale Rekrutierung im Pflegebereich

Einrichtungen der Langzeitpflege in Österreich greifen bei der Personalgewinnung grundsätzlich zunehmend auf internationale Kooperationen zurück. Hintergrund ist ein anhaltender Bedarf an ausgebildetem Pflegepersonal, der mit inländischen Ausbildungsabsolventinnen und -absolventen allein häufig nicht gedeckt werden kann. Kooperationen mit ausländischen Ausbildungseinrichtungen ermöglichen es Arbeitgebern, frühzeitig Kontakt zu Pflegeschülerinnen und -schülern aufzubauen und ihnen über Praktika einen Einblick in den österreichischen Arbeitsalltag zu geben.

Für Fachkräfte aus Drittstaaten wie Bosnien und Herzegowina ist die Anerkennung ausländischer Ausbildungsabschlüsse üblicherweise ein zentraler Schritt vor der Aufnahme einer Tätigkeit im Pflegebereich. Dabei wird geprüft, inwieweit die im Ausland erworbene Qualifikation den österreichischen Ausbildungsinhalten entspricht. Bestehen fachliche Unterschiede, werden häufig zusätzliche Prüfungen oder Ausbildungsmodule vorgeschrieben, bevor die Gleichwertigkeit bestätigt wird.

Parallel dazu ist in der Regel ein arbeitsrechtliches Verfahren notwendig. Für Beschäftigte aus Nicht-EU-Staaten kommt dafür häufig die Rot-weiß-rot-Card zum Einsatz, die an bestimmte Qualifikationen und einen konkreten Arbeitsplatz gebunden ist. Begleitend dazu benötigen Arbeitgeber in solchen Fällen regelmäßig eine Bestätigung des Arbeitsmarktservice, um die Beschäftigung formal zu ermöglichen.

Neben den formalen Verfahren spielt für neu zugezogene Pflegekräfte häufig auch die Integration im Alltag eine Rolle. Sprachkenntnisse, Wohnraum und organisatorische Angelegenheiten wie ein Bankkonto gehören zu den praktischen Herausforderungen, die zu Beginn eines Arbeitsverhältnisses in einem