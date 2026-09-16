Jede sechste berufstätige Person in Österreich nutzt KI am Arbeitsplatz heimlich

Jede sechste berufstätige Person in Österreich nutzt Künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz heimlich, ohne dass der Arbeitgeber davon weiß. Das geht aus einer Umfrage des Unternehmens Tieto hervor. Christian Maier, Arbeitsrechtsexperte der Arbeiterkammer Vorarlberg, verzeichnet dazu bereits erste Anfragen, vor allem von Betriebsräten. Diese betreffen insbesondere die Sorge vor einer möglichen Mitarbeiterüberwachung durch technische Systeme.

Anfragen bei der Arbeiterkammer Vorarlberg

Nach Angaben von Maier erreichen die Arbeiterkammer Vorarlberg zunehmend Anfragen zum Thema KI am Arbeitsplatz. Diese kommen vor allem von Betriebsräten und beziehen sich insbesondere auf mögliche Mitarbeiterüberwachung durch technische Systeme.

Maier zieht einen Vergleich zur Einführung des Internets am Arbeitsplatz. Die aktuelle Diskussion um die Nutzung von KI-Tools weise Parallelen zu jener früheren Entwicklung auf. KI-Tools werden im Arbeitsalltag eingesetzt, um Aufgaben wie das Beantworten von E-Mails, das Erstellen von Texten oder das Auswerten von Daten zu erledigen.

Der Arbeitgeber kann laut Maier die Nutzung von KI am Arbeitsplatz grundsätzlich erlauben oder untersagen. Deshalb rät er Beschäftigten im Zweifel dazu, mit dem Arbeitgeber abzuklären, in welchem Umfang KI-Anwendungen genutzt werden dürfen. Zudem empfiehlt Maier klare Regeln für den Einsatz solcher Werkzeuge, etwa über Betriebsvereinbarungen oder interne Richtlinien.

Umgang mit sensiblen Daten und Ergebnissen

Zu den zentralen Empfehlungen von Maier zählt der vorsichtige Umgang mit persönlichen und betrieblichen Daten. Informationen wie Kontodaten, Gehaltsangaben oder Gesundheitsdaten sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sollten demnach nicht ungeprüft in KI-Systeme eingegeben werden. Maier rät zudem dazu, Prompts zu anonymisieren, bevor sie an ein KI-System übermittelt werden.

Auch bei den Ergebnissen von KI-Anwendungen sieht Maier Handlungsbedarf: Er empfiehlt, die von einer KI gelieferten Ergebnisse grundsätzlich zu kontrollieren, bevor sie weiterverwendet werden.

Datenschutz im betrieblichen Alltag

Grundsätzlich gilt im Arbeitsverhältnis, dass personenbezogene und sensible Daten besonderem Schutz unterliegen. Werden solche Daten in externe Systeme eingegeben, verlieren Unternehmen und Beschäftigte häufig die Kontrolle darüber, wo diese Informationen gespeichert oder weiterverarbeitet werden. Das gilt insbesondere dann, wenn KI-Anwendungen von externen Anbietern genutzt werden, deren Datenverarbeitung nicht vollständig einsehbar ist.

In vielen Betrieben werden Regelungen zur Nutzung neuer digitaler Werkzeuge üblicherweise über Betriebsvereinbarungen festgelegt. Solche Vereinbarungen können etwa festlegen, welche Programme genutzt werden dürfen, welche Daten eingegeben werden dürfen und wie mit den erzeugten Ergebnissen umzugehen ist. Betriebsräte haben bei derartigen Regelungen in der Regel ein Mitspracherecht, insbesondere wenn technische Systeme geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung von Beschäftigten zu überwachen.

Die Frage, inwieweit technische Systeme zur Kontrolle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingesetzt werden dürfen, ist grundsätzlich ein etabliertes Thema des Arbeitsrechts und war bereits bei früheren technischen Neuerungen relevant, etwa bei der Einführung von E-Mail- oder Internetnutzung im beruflichen Kontext. Neue Technologien werfen dabei regelmäßig ähnliche Fragen auf: Wer darf welche Werkzeuge in welchem Umfang nutzen, welche Daten dürfen verarbeitet werden, und wie lässt sich eine unzulässige Überwachung von Beschäftigten ausschließen.

Die heimliche Nutzung von Software am Arbeitsplatz, wie sie die Umfrage von Tieto für KI-Anwendungen beschreibt, ist ebenfalls kein grundsätzlich neues Phänomen. Beschäftigte greifen in manchen Fällen auf digitale Hilfsmittel zurück, ohne dass eine ausdrückliche Erlaubnis des Arbeitgebers vorliegt. Klare interne Regelungen sollen nach Einschätzung von Arbeitsrechtsexperten wie Maier dazu beitragen, sowohl für Unternehmen als auch für Beschäftigte Rechtssicherheit im Umgang mit solchen Anwendungen zu