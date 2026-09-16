Kärnten: Eine Woche lang kostenlos mit Bus und Bahn unterwegs

In Kärnten können Fahrgäste ab Mittwoch, 18. September 2026, eine Woche lang kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Die sogenannten Umsteigertage laufen bis Dienstag, 24. September 2026, und umfassen den gesamten Bahnverkehr sowie alle Busse in den Städten und Regionen des Bundeslandes. Auch Mikro-Öffi-Angebote wie das Postbus-Shuttle sind in die Aktion eingebunden.

Eine Woche gratis unterwegs im ganzen Land

Initiiert wird die Aktion vom Land Kärnten gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Kärnten. Ziel ist es, Autofahrerinnen und Autofahrer durch das kostenlose Ausprobieren zu einem dauerhaften Umstieg auf Bus und Bahn zu bewegen. Während der sieben Tage entfallen sämtliche Ticketkosten für Fahrten mit der Bahn, mit Bussen in allen Kärntner Städten und Regionen sowie mit den regionalen Mikro-Öffi-Angeboten.

Roland Fercher von den Kärntner Linien erklärte, im Mittelpunkt der Aktion stehe vor allem der tägliche Weg zur Arbeit. Es gehe darum, Berufspendlerinnen und Berufspendlern eine Alternative zum Auto näherzubringen. Zugleich äußerte Fercher den Wunsch, dass auch im Freizeitbereich vermehrt auf das Auto verzichtet wird. Dafür gebe es mittlerweile ausgebaute Wochenendverkehre.

Steigende Ticketverkäufe nach früheren Aktionen

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre steigt die Zahl der verkauften Öffi-Tickets im Anschluss an die Umsteigertage spürbar an. Bei Zeitkarten wie dem Kärnten-Ticket und dem Klima-Ticket seien die Verkaufszahlen teilweise um bis zu 50 Prozent gestiegen. Die Kosten für die kostenlose Nutzung während der Aktionswoche tragen die teilnehmenden Verkehrsunternehmen selbst, die während dieser Zeit auf ihre Ticketeinnahmen verzichten.

Anreize für den Umstieg auf Bus und Bahn

Aktionen wie die Umsteigertage folgen einem in der Verkehrsplanung verbreiteten Prinzip: Menschen sollen ein Verkehrsmittel zunächst unverbindlich und ohne finanzielles Risiko kennenlernen, um Hemmschwellen abzubauen. Häufig scheitert die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Alltag weniger an grundsätzlicher Ablehnung als an fehlender Vertrautheit mit Fahrplänen, Verbindungen oder Tarifsystemen. Kostenlose Testphasen sollen diese Hürde senken und einen niedrigschwelligen ersten Kontakt ermöglichen.

Verkehrsverbünde setzen solche zeitlich begrenzten Gratisangebote in unterschiedlichen Regionen ein, um langfristig die Nachfrage nach Zeitkarten zu erhöhen. Der wirtschaftliche Gedanke dahinter: Kurzfristige Einnahmeausfälle während der Aktionswoche sollen sich durch dauerhaft steigende Ticketverkäufe im Anschluss ausgleichen. Für Pendlerinnen und Pendler kann insbesondere der tägliche Arbeitsweg ein Bereich sein, in dem sich eine regelmäßige Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel finanziell und organisatorisch etabliert, sobald einmal eine passende Verbindung gefunden wurde.

Auch der Ausbau von Wochenendverkehren spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle. Während unter der Woche viele Verbindungen auf den Berufsverkehr ausgerichtet sind, sollen zusätzliche Fahrten an Wochenenden dazu beitragen, öffentliche Verkehrsmittel auch für Freizeitwege attraktiver zu machen. Damit richten sich derartige Angebote nicht nur an Berufstätige, sondern auch an Menschen, die etwa für Ausflüge oder Besuche auf Busse und Bahnen zurückgreifen wollen.