Kärnten: Lange Nacht der Urologie bietet kostenlose Prostatakrebs-Früherkennung ohne Termin

Am Montag, dem 9. November 2026, findet in Kärnten die „Lange Nacht der Urologie“ statt. Die Aktion widmet sich der Früherkennung von Prostatakrebs und richtet sich gezielt an Männer, die bisher noch nie an einer Vorsorgeuntersuchung teilgenommen haben. Zwischen 17:00 und 21:00 Uhr können Interessierte ohne vorherige Terminvereinbarung teilnehmende Fachärzte und Kliniken aufsuchen.

Teilnehmende Einrichtungen in Kärnten

An der Aktion beteiligen sich mehrere niedergelassene Fachärzte sowie Kliniken in unterschiedlichen Landesteilen. In Völkermarkt nimmt Dr. Walter Weißenbacher teil, in Hermagor Dr. Claudia Pitzler und in Spittal an der Drau Dr. Georg Kolroser-Sarmiento. Auch die Privatklinik Maria Hilf ist Teil der Aktion. Am Klinikum Klagenfurt werden zusätzlich Vorträge zum Thema Männergesundheit angeboten, zudem besteht dort die Möglichkeit, mittels eines Simulators Einblicke in chirurgische Abläufe zu erhalten. Besucherinnen und Besucher des Klinikums werden gebeten, den Westeingang zu nutzen und nicht über die Ambulanz zu kommen.

Die Teilnahme an der Aktion basiert auf freiwilliger Initiative der beteiligten Ordinationen und Kliniken. Für die Untersuchungen gelten je nach Versicherungsträger die üblichen Tarife für Vorsorgeuntersuchungen. Die „Lange Nacht der Urologie“ ist Teil des Novembers, der im Zeichen der Männergesundheit steht.

Prostatakrebs als häufige Erkrankung bei Männern

In Österreich erkranken jährlich mehr als 8.000 Männer an Prostatakrebs. Rund 1.400 Männer sterben pro Jahr an dieser Erkrankung. Diese Zahlen bilden den Hintergrund, vor dem Aktionen wie die „Lange Nacht der Urologie“ stattfinden.

Vorsorgeuntersuchungen und ihr Stellenwert

Grundsätzlich gilt die Prostata als eine der häufigsten Stellen für Tumorerkrankungen bei Männern im höheren Lebensalter. Da die Erkrankung in frühen Stadien oft keine spürbaren Beschwerden verursacht, kommt regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen eine besondere Bedeutung zu. Üblicherweise gehören dazu ein Gespräch über mögliche Beschwerden, eine körperliche Untersuchung sowie bei Bedarf eine Bestimmung des sogenannten PSA-Wertes im Blut, der Hinweise auf Veränderungen im Prostatagewebe geben kann.

Allgemein wird empfohlen, dass Männer ab einem bestimmten Alter regelmäßig an solchen Untersuchungen teilnehmen, da eine frühzeitige Erkennung die Behandlungsmöglichkeiten in der Regel verbessert. Viele Männer nehmen entsprechende Angebote jedoch aus unterschiedlichen Gründen nur zögerlich wahr. Aktionen, bei denen Untersuchungen ohne Terminvereinbarung und in einem niedrigschwelligen Rahmen angeboten werden, zielen in solchen Zusammenhängen häufig darauf ab, die Hemmschwelle für einen ersten Arztbesuch zu senken.

Bei vergleichbaren Vorsorgeaktionen übernehmen in der Regel niedergelassene Fachärzte gemeinsam mit Kliniken die praktische Durchführung, während Krankenversicherungsträger die Kosten im Rahmen der üblichen Tarife für Vorsorgeleistungen abdecken. Ergänzende Informationsangebote, etwa in Form von Vorträgen oder anschaulichen Darstellungen medizinischer Verfahren, sollen zusätzlich dazu beitragen, Unsicherheiten gegenüber urologischen Untersuchungen abzubauen.