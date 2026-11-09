Kärnten schrumpft bis 2050 auf 530.000 Einwohner – Pensionseinkommen unter Bundesschnitt

Anlässlich des europäischen Tags der Statistik hat die Landesstelle für Statistik aktuelle Daten zur Bevölkerungsentwicklung, zur Gesundheit und zu den Einkommens- und Ausgabenverhältnissen in Kärnten veröffentlicht. Demnach wurden zu Jahresbeginn 2026 rund 570.000 Einwohner in Kärnten gezählt. Für das Jahr 2050 prognostiziert die Landesstelle einen Rückgang auf rund 530.000 Einwohner, von denen knapp 300.000 im erwerbstätigen Alter sein sollen.

Bevölkerungsprognose bis 2050

Nach den Berechnungen der Landesstelle für Statistik wird die Kärntner Bevölkerung bis zur Mitte des Jahrhunderts leicht schrumpfen. Während heute rund 570.000 Menschen im Bundesland leben, gehen die Prognosen für 2050 von etwa 530.000 Einwohnern aus. Von dieser Gesamtzahl sollen knapp 300.000 Personen im erwerbstätigen Alter sein. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Zahl der Pensionistinnen und Pensionisten in Kärnten bis 2050 sinkt. Im bundesweiten Vergleich verzeichnet Wien den stärksten Bevölkerungszuwachs aller österreichischen Bundesländer.

Bei gesundheitlichen Kennzahlen schneidet Kärnten in mehreren Bereichen vergleichsweise günstig ab. So gibt es im Bundesland weniger übergewichtige Personen als in anderen Teilen Österreichs, ebenso ist die Zahl der an Depressionen erkrankten Menschen geringer. Auch bei chronischen Erkrankungen liegt Kärnten leicht besser als der übrige Bundesdurchschnitt. Die Lebenserwartung in Kärnten beträgt derzeit 79 Jahre und liegt damit niedriger als in den westlichen Bundesländern Österreichs.

Einkommen und Ausgaben im Bundesländervergleich

Die Daten der Landesstelle für Statistik zeigen auch Unterschiede bei Einkommen und Pensionen. Kärntner Pensionistinnen und Pensionisten verfügen demnach über ein durchschnittliches Jahreseinkommen von rund 27.300 Euro, was deutlich unter dem österreichischen Durchschnitt liegt. Auch das Einkommen unselbstständig Bediensteter in Kärnten liegt leicht unter dem bundesweiten Durchschnitt. Eine Ausnahme bildet die Gruppe der öffentlich Bediensteten: Deren Einkommen in Kärnten liegt weit über dem österreichischen Durchschnittswert.

Bei den Konsumausgaben zeigt sich ein anderes Bild. Die Ausgaben der Kärntnerinnen und Kärntner liegen vor dem österreichischen Durchschnitt. Pro Kopf und Monat geben die Menschen im Bundesland rund 2.900 Euro aus. Den größten Anteil daran haben mit 24 Prozent die Kosten für Wohnen und Energie. Es folgen Ausgaben für Verkehr mit 16 Prozent sowie für Ernährung mit 12 Prozent. Deutlich geringer fallen die Anteile für Information und Kommunikation mit 2,7 Prozent sowie für Bildung mit 1,1 Prozent aus.

Unabhängige Datenerhebung als Grundlage

Die Zahlen wurden von der Landesstelle für Statistik veröffentlicht, die in Kärnten regelmäßig unabhängige Daten zu verschiedenen Lebensbereichen bereitstellt. Anlass war der von der Europäischen Union ausgerichtete Tag der Statistik, der kürzlich stattfand.

Grundsätzlich dienen amtliche Statistiken wie jene der Landesstelle oder von Statistik Austria dazu, Entwicklungen in Bereichen wie Bevölkerung, Gesundheit, Einkommen und Konsum über längere Zeiträume vergleichbar zu machen. Solche Erhebungen bilden häufig die Grundlage für politische und wirtschaftliche Planungen, etwa bei Fragen der Infrastruktur, der Gesundheitsversorgung oder der Arbeitsmarktentwicklung. Bevölkerungsprognosen, wie sie auch für Kärnten vorliegen, beruhen in der Regel auf Annahmen zu Geburten-, Sterbe- und Wanderungsraten und werden in gewissen Abständen aktualisiert, um aktuelle Trends abzubilden. Unterschiede zwischen Bundesländern bei Einkommen, Ausgaben oder Gesundheitskennzahlen sind in Österreich keine Seltenheit und hängen mit regionalen Faktoren wie Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt und Bevölkerungsstruktur zusammen.