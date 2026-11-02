Kärnten startet Kampagne für Frauenberatung – 19 Femizide heuer, neue Formen digitaler Gewalt nehmen zu

Das Land Kärnten macht mit einer neuen Kampagne auf die Frauenberatungsstellen in allen Bezirken aufmerksam. Hintergrund ist die anhaltend hohe Zahl an Femiziden in Österreich: Heuer wurden bereits 19 Frauen Opfer eines Femizids. Die Beratungsangebote in Kärnten richten sich an Frauen und Mädchen mit Sorgen und Fragen und sind kostenlos, anonym sowie vertraulich.

Anlaufstellen in jedem Bezirk

Jeder Kärntner Bezirk verfügt über eine solche Anlaufstelle. Frauen ab 14 Jahren können sich dorthin wenden. Ergänzend gibt es eine Telefon-Hotline, die rund um die Uhr erreichbar ist. Eine der Beratungsstellen ist Belladonna in St. Veit an der Glan. Mitarbeiterin Angelika Rauberger schildert, dass Gewalt in der Beziehung, Drohungen im Zusammenhang mit einer Trennung und finanzielle Sorgen häufige Gründe sind, aus denen Frauen Beratung suchen.

Rauberger berichtet zudem von einer Zunahme neuer Formen psychischer Gewalt, die über das Handy ausgeübt wird. Auch neue KI-Brillen würden zunehmend zu einem Problem. Besonders betroffen von psychischer Gewalt seien junge Frauen, wobei dazu auch überholte Rollenbilder und sexuelle Gewalt in sozialen Medien zählen. So sähen etwa bereits zwölfjährige Mädchen in sozialen Medien Videos, in denen Männer dazu aufgerufen werden, andere Frauen zu vergewaltigen.

Gleichzeitig verzeichnen die Beratungsstellen eine steigende Zahl an Frauen über 50, die Unterstützung suchen. Rauberger nennt als Beispiel eine Trennungsberatung mit einer 85-jährigen Frau. SPÖ-Frauenreferentin Marika Lagger-Pöllinger sowie Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Martina Gabriel sind in die Kampagne des Landes eingebunden, mit der auf die bestehenden Hilfsangebote hingewiesen werden soll.

Niedrigschwellige Beratung als Prinzip

Frauenberatungsstellen sind in Österreich grundsätzlich so angelegt, dass die Hürde für eine erste Kontaktaufnahme möglichst gering bleibt. Anonymität und Kostenfreiheit sollen dabei helfen, dass sich Betroffene auch dann melden, wenn sie unsicher sind, ob ihr Anliegen „schwerwiegend genug“ erscheint. Üblicherweise reicht das Themenspektrum solcher Stellen von akuten Gewalterfahrungen über rechtliche und finanzielle Fragen bei einer Trennung bis hin zu psychischer Belastung im Alltag.

Telefon-Hotlines, die rund um die Uhr erreichbar sind, erfüllen dabei eine besondere Funktion: Sie ermöglichen es, auch außerhalb regulärer Öffnungszeiten rasch Kontakt aufzunehmen, etwa in akuten Krisensituationen oder wenn Gewalt gerade erst angedroht wurde. Grundsätzlich gilt bei vergleichbaren Beratungsangeboten, dass eine erste telefonische Meldung nicht zwangsläufig weitere Schritte wie eine Anzeige oder ein Gerichtsverfahren nach sich zieht. Die Entscheidung darüber liegt bei den betroffenen Frauen selbst.

Digitale Räume als neues Belastungsfeld

Die zunehmende Verlagerung psychischer Gewalt in digitale Kanäle stellt Beratungsstellen allgemein vor neue Herausforderungen. Nachrichten, Standortdaten oder Inhalte in sozialen Netzwerken lassen sich leicht verbreiten und sind oft schwer zu kontrollieren, sobald sie einmal online sind. Mit neuen technischen Entwicklungen wie vernetzten Brillen oder anderen tragbaren Geräten erweitert sich zudem das Spektrum möglicher Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten. Fachstellen für Frauen- und Gewaltschutz beobachten solche technologischen Entwicklungen in der Regel genau, um ihre Beratungsangebote entsprechend anzupassen.