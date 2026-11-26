In Kärnten erfüllen 40 Prozent der Betriebe die gesetzliche Beschäftigungsquote für Menschen mit Behinderung. Damit liegt das Bundesland deutlich über dem österreichweiten Durchschnitt von 24 Prozent. Dennoch zahlt die Mehrheit der Kärntner Unternehmen weiterhin eine Ausgleichstaxe, anstatt Menschen mit Behinderung einzustellen. Ein Unternehmensdialog in Klagenfurt, an dem 80 Betriebe teilnahmen, sollte an diesem Verhältnis etwas ändern.

Beschäftigungsquote in Kärnten über dem Bundesschnitt

In Österreich gilt gesetzlich, dass Betriebe pro 25 Angestellte mindestens eine Person mit Behinderung beschäftigen müssen. Kärnten erreicht bei der Erfüllung dieser Quote mit 40 Prozent der Betriebe einen Wert, der deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 24 Prozent liegt. Trotzdem entscheidet sich die Mehrheit der Kärntner Unternehmen weiterhin dafür, die vorgeschriebene Ausgleichstaxe zu zahlen, statt Menschen mit Behinderung zu beschäftigen.

Um diese Situation zu verändern, fand in Klagenfurt ein Unternehmensdialog statt, an dem 80 Betriebe teilnahmen. Bei der Veranstaltung warb Martin Essl, der seit vielen Jahren mit seinem gemeinnützigen Zero Project für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung eintritt, für ein Umdenken in den Unternehmen.

Andreas Jesse, Geschäftsführer der Kärntner Non-Profit-Organisation Autark, stellte bei dem Dialog das Konzept seiner Organisation vor. Bei Autark werden Menschen mit Behinderung direkt am Arbeitsplatz begleitet, und zwar ein Arbeitsleben lang, wenn dies notwendig ist. Als Beispiel für gelebte Inklusion wurde zudem Minimundus in Klagenfurt genannt. Dort arbeiten Menschen mit Behinderung seit Jahren im Verkauf und in der Gastronomie in direktem Kontakt mit Kunden, wie Geschäftsführer Hannes Guggenberger darlegte.

Ausgleichstaxe als gesetzliche Alternative zur Beschäftigung

Die österreichische Beschäftigungspflicht für Menschen mit Behinderung ist im Behinderteneinstellungsgesetz geregelt. Grundsätzlich sieht dieses Gesetz vor, dass Betriebe ab einer bestimmten Beschäftigtenzahl eine festgelegte Anzahl an Pflichtstellen für Menschen mit Behinderung einrichten müssen. Erfüllt ein Unternehmen diese Quote nicht, wird in der Regel eine monatliche Ausgleichstaxe fällig. Diese Abgabe soll einen finanziellen Anreiz schaffen, tatsächlich Menschen mit Behinderung einzustellen, stellt zugleich aber auch eine legale Möglichkeit dar, der Beschäftigungspflicht auf finanziellem Weg nachzukommen.

Für Unternehmen bedeutet die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung üblicherweise einen gewissen organisatorischen Mehraufwand. Je nach Art der Behinderung können etwa barrierefreie Arbeitsplätze, angepasste Arbeitszeiten oder eine kontinuierliche fachliche Begleitung notwendig sein. In Österreich gibt es dafür verschiedene Förderinstrumente und Beratungsangebote, die Betriebe bei der Umsetzung unterstützen sollen. Dazu zählen unter anderem Zuschüsse zu Arbeitsplatzadaptierungen sowie Unterstützungsleistungen durch Sozialministeriumservice und spezialisierte Organisationen.

Modelle der sogenannten begleiteten Beschäftigung, wie sie etwa von Non-Profit-Organisationen angeboten werden, setzen genau an diesem Punkt an. Dabei werden Menschen mit Behinderung nicht nur bei der Vermittlung eines Arbeitsplatzes unterstützt, sondern erhalten bei Bedarf auch während des laufenden Arbeitsverhältnisses dauerhafte fachliche Begleitung. Ziel solcher Konzepte ist es, sowohl den Beschäftigten als auch den Betrieben eine stabile und langfristig tragfähige Grundlage für die Zusammenarbeit zu bieten.

Branchen mit viel direktem Kundenkontakt, etwa im Handel, in der Gastronomie oder im Tourismus, gelten allgemein als Bereiche, in denen Inklusion am Arbeitsplatz besonders sichtbar wird. Gerade dort zeigt sich häufig, wie Arbeitsabläufe so gestaltet werden können, dass Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen gemeinsam im selben Team tätig sein können. Solche praktischen Beispiele dienen in der öffentlichen Diskussion häufig dazu, anderen Unternehmen mögliche Umsetzungswege aufzuzeigen.