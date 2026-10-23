KFV fordert Handy-Radar mit künstlicher Intelligenz für Österreichs Straßen

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) fordert den Einsatz einer neuen Generation von Radargeräten, die Handy-Telefonierer am Steuer erkennen können – teils mit Unterstützung künstlicher Intelligenz. Solche Geräte sind in einigen europäischen Ländern bereits im Einsatz, etwa im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz. In Österreich gibt es derzeit rechtliche Hürden beim Datenschutz, die eine Einführung erschweren.

Moderne Lasertechnik an Oberösterreichs Autobahnen

Die ASFINAG hat in den vergangenen vier Jahren entlang der oberösterreichischen Autobahnen und Schnellstraßen 20 Geschwindigkeits-Messgeräte auf den neuesten technischen Stand gebracht. Die neuen Geräte erfassen das Tempo mittels Laser. Pro Standort wurden dafür zwischen 100.000 und 180.000 Euro investiert. Österreichweit wurden bisher 60 dieser neuen Geräte aufgestellt, 60 weitere sollen noch folgen.

Schon jetzt können die vorhandenen Lasergeräte Handy-Telefonierer oder Gurtmuffel erfassen, allerdings nur dann, wenn diese gleichzeitig zu schnell unterwegs sind. Jede Aufnahme wird anschließend von Beamten bearbeitet, um Mitfahrer aus Datenschutzgründen unkenntlich zu machen. Wird dabei Ablenkung durch illegale Handynutzung oder fehlende Gurtnutzung entdeckt, wird dies bereits jetzt zur Anzeige gebracht. Laut Landespolizeidirektion wurden im vergangenen Jahr in Oberösterreich 770.000 Schnellfahrer von Radar- oder Laser-Boxen fotografiert. Gut 15.000 Fahrer wurden dabei zusätzlich wegen Handynutzung am Steuer oder wegen Fahrens ohne Gurt angezeigt.

Forderung nach rechtlicher Grundlage für gezielte Erkennung

Armin Kaltenegger vom KFV verweist darauf, dass eine Novelle der Straßenverkehrsordnung nötig wäre, um Kameras zur gezielten Handy-Erkennung – unabhängig von einer gleichzeitigen Geschwindigkeitsüberschreitung – einsetzen zu können. Den damit verbundenen gesetzgeberischen Aufwand bezeichnet er als sehr gering, da es vergleichbare Bestimmungen bereits für Geschwindigkeitsüberwachungs- und Abstandsmessungskameras gibt.

Klaus Scherleitner, Leiter der Landesverkehrsabteilung der Polizei, äußert sich positiv zu einer Ausweitung der Überwachungsmöglichkeiten. Auch das Infrastrukturministerium zeigt sich gegenüber ORF Oberösterreich grundsätzlich offen für neue Ansätze. Das Ministerium nennt dabei die Frage der Verhältnismäßigkeit und der rechtssicheren Feststellung von Verwaltungsübertretungen als zentrale Punkte, die bei einer möglichen Einführung zu klären wären.

Ablenkung als Unfallursache

Laut KFV ist Ablenkung mit Abstand die häufigste Unfallursache im Straßenverkehr. Ein Viertel der rund 400 Verkehrstoten pro Jahr in Österreich sei auf Ablenkung zurückzuführen, so die Einschätzung der Organisation. Vor diesem Hintergrund begründet das KFV seine Forderung nach einer gezielten technischen Erkennung von Handynutzung am Steuer.

Grundsätzlich stellt die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt in vielen europäischen Ländern einen eigenständigen Verwaltungstatbestand dar, unabhängig davon, ob daraus unmittelbar eine Gefährdung entsteht. Die technische Erkennung solcher Verstöße ist dabei komplexer als die reine Geschwindigkeitsmessung, da zusätzlich erkannt werden muss, ob sich ein Gerät tatsächlich in der Hand der fahrenden Person befindet. Systeme mit KI-Unterstützung werten dafür Kamerabilder automatisiert aus, bevor eine Aufnahme zur weiteren Bearbeitung an zuständige Stellen weitergeleitet wird.

Bei der Einführung solcher Systeme spielt der Datenschutz grundsätzlich eine zentrale Rolle, da im Zuge der Erkennung zwangsläufig Bildmaterial aus dem Fahrzeuginneren entsteht. Üblicherweise müssen dabei unbeteiligte Personen, etwa Mitfahrer, unkenntlich gemacht werden, bevor Aufnahmen weiterverarbeitet werden dürfen. Die Verhältnismäßigkeit zwischen dem Sicherheitsgewinn und dem Eingriff in persönliche Daten ist in vielen Rechtsordnungen ein zentrales Kriterium für die Zulässigkeit solcher Überwachungsmaßnahmen im öffentlichen Raum.