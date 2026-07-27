Klebetattoos für Kinder: Händler stoppen Verkauf nach Schadstoffnachweis

Klebetattoos für Kinder: Mehrere Händler stoppen Verkauf nach Schadstofffund

Nach einem Labortest, bei dem Schadstoffe in Klebetattoos für Kinder nachgewiesen wurden, haben mehrere Händler den Verkauf betroffener Produkte eingestellt. Die Arbeiterkammer Oberösterreich und Greenpeace hatten die Untersuchung gemeinsam durchgeführt.

Bei dem Test wurden 15 Proben von Klebetattoos untersucht. In 13 davon wiesen die Labore Weichmacher, Schwermetalle oder PFAS nach.

Händler reagieren mit Verkaufsstopp

Greenpeace teilte am Montag mit, dass einige Anbieter die Produkte aus dem Sortiment nehmen. Bipa, Thalia, dm und Temu erklärten bereits in der Vorwoche gegenüber Greenpeace, den Verkauf der getesteten Artikel gestoppt zu haben. Bei Müller, Amazon und Shein waren die betroffenen Produkte online nicht mehr auffindbar.

Laut einer Stellungnahme können Kundinnen und Kunden die getesteten Tattoos bei Bipa auch ohne Kassabon zurückgeben.

Forderungen an Handel und Politik

Greenpeace verlangte von den Händlern, sämtliche belasteten Klebetattoos aus dem Verkauf zu nehmen und das gesamte Sortiment auf problematische Chemikalien zu überprüfen. An Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) richtete die Organisation die Forderung, sich auf EU-Ebene für strengere Chemikalienregeln einzusetzen. Zudem forderte Greenpeace ein lückenloses Verbot von PFAS.