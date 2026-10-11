Kleine Zahlen auf Vorarlbergs Wanderschildern können im Notfall Leben retten

Auf Vorarlberger Wanderwegweisern sind am unteren Rand kleine Zahlenkombinationen angebracht, sogenannte Standortnummern. Sie machen jeden einzelnen Wegweiser im Land eindeutig identifizierbar. Die Nummer setzt sich aus der Gemeindenummer und der laufenden Nummer des jeweiligen Wegweisers innerhalb dieser Gemeinde zusammen. Fraxern trägt beispielsweise die Gemeindenummer 28, ein dortiger Wegweiser die Nummer 06. Die vollständige Standortnummer lautet in diesem Fall 28.06.

System zur eindeutigen Standortbestimmung

Die Standortnummern sind bei der Rettungs- und Feuerwehrstelle zentral hinterlegt. Jeder Wegweiser ist zudem im V-Atlas verortet, dem geografischen Informationssystem des Landes Vorarlberg. Landesweit sind auf diese Weise mehr als 6.000 Wegweiser-Standorte dokumentiert.

Zu jedem einzelnen Wegweiser existiert außerdem ein eigenes Standortblatt. Dieses enthält die angegebenen Ziele, die jeweiligen Gehzeiten, die Ausführung der Schilder sowie die Montagerichtungen. Die Standortnummern selbst lassen sich an drei Stellen nachschauen: direkt auf den Tafeln vor Ort, auf den zugehörigen Standortblättern und im V-Atlas.

Orientierung im alpinen Gelände

Wegweiser erfüllen im Wandertourismus grundsätzlich zwei Funktionen: Sie zeigen Richtung und Entfernung zu einem Ziel an, und sie dienen im Bedarfsfall als fester Bezugspunkt für die eigene Position. Gerade in unübersichtlichem oder bewaldetem Gelände, in dem sich markante Geländepunkte nur schwer beschreiben lassen, kann eine eindeutige Standortangabe entscheidend sein, um die eigene Lage rasch und zweifelsfrei mitzuteilen.

Bei Notfällen im alpinen oder voralpinen Gelände hängt die Dauer bis zum Eintreffen von Einsatzkräften häufig maßgeblich davon ab, wie schnell und präzise ein Standort benannt werden kann. Eine codierte Nummer, die sowohl vor Ort sichtbar als auch in einem zentralen System hinterlegt ist, ermöglicht es Einsatzleitstellen, einen Punkt ohne Umwege auf einer Karte zu identifizieren. Dadurch lassen sich Suchgebiete eingrenzen und Anfahrtswege planen, ohne auf ungefähre Beschreibungen von Landschaftsmerkmalen angewiesen zu sein.

Geografische Informationssysteme wie der V-Atlas dienen in solchen Zusammenhängen allgemein dazu, unterschiedliche raumbezogene Daten – etwa Wegenetze, Infrastruktur oder topografische Angaben – in einer einheitlichen digitalen Grundlage zusammenzuführen. Für Behörden und Einsatzorganisationen bietet ein solches System den Vorteil, dass Informationen zentral gepflegt und bei Bedarf rasch abgerufen werden können, statt auf verstreute Einzelquellen zurückgreifen zu müssen.