Am Landesklinikum Klosterneuburg im Bezirk Tulln ist vor einem Jahr eine HNO-Tagesklinik für Kinder eingerichtet worden. Seit September 2025 werden dort einmal pro Woche Kinder mit häufigen Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen operiert. Seit der Eröffnung wurden nach aktuellem Stand mehr als 280 Kinder behandelt, die Wartezeit bei häufigen HNO-Erkrankungen hat sich dadurch auf neun Monate halbiert.

Operationen an einem Tag im Landesklinikum Klosterneuburg

Zu den Eingriffen, die in Klosterneuburg durchgeführt werden, zählen die Entfernung der Rachenmandel, umgangssprachlich auch als Polypen bezeichnet, sowie Operationen am Trommelfell. Seit Mai 2026 werden zusätzlich Teilentfernungen der Gaumenmandeln vorgenommen. Die Operationen erfolgen tagesklinisch. Das bedeutet, dass die Kinder in der Regel bereits wenige Stunden nach dem Eingriff wieder nach Hause gehen können.

Möglich wurde das Angebot durch freie Kapazitäten, die im Zuge einer Verlagerung in der Spitalsstruktur entstanden sind. Die Geburtshilfe wurde im Juli 2025 von Klosterneuburg nach Tulln verlegt. Die dadurch frei gewordenen Operationskapazitäten werden seither unter anderem für HNO-Eingriffe bei Kindern genutzt. Das Projekt ist Teil der Reform der niederösterreichischen Spitalslandschaft im Rahmen des Gesundheitsplans 2040+.

Vor Einrichtung der Tagesklinik mussten Familien im Schnitt 18 Monate auf bestimmte HNO-Eingriffe warten. Die Zuweisung der Kinder erfolgt über die HNO-Abteilungen der Kliniken in St. Pölten, Krems und Wiener Neustadt. Ob eine Operation notwendig ist, entscheiden ausschließlich HNO-Fachärztinnen und -ärzte.

Neben den HNO-Operationen werden in der Tagesklinik in Klosterneuburg auch Eingriffe aus den Bereichen Augenheilkunde, Chirurgie, Orthopädie und Traumatologie sowie Gynäkologie durchgeführt. Im Vorjahr kamen auf diese Weise insgesamt knapp 3.000 Operationen zusammen. Von Jänner bis August 2026 wurden bereits 2.189 Eingriffe gezählt.

Tageskliniken als Baustein der Spitalsreform

Tageschirurgische Einrichtungen sind in der Gesundheitsversorgung grundsätzlich darauf ausgelegt, Eingriffe mit planbarem Verlauf und überschaubarem Nachsorgebedarf ohne stationären Aufenthalt durchzuführen. Dadurch lassen sich Bettenkapazitäten an anderer Stelle entlasten, während Patientinnen und Patienten rascher wieder in ihr gewohntes Umfeld zurückkehren können. Gerade bei Kindern gilt ein kurzer Klinikaufenthalt häufig als vorteilhaft, da sich Trennungssituationen von der Familie auf ein Minimum reduzieren lassen.

In der niederösterreichischen Spitalslandschaft werden Leistungen im Zuge größerer Reformprozesse immer wieder zwischen einzelnen Standorten verschoben oder gebündelt. Ziel solcher Umstrukturierungen ist in der Regel, bestimmte Behandlungen an Standorten zu konzentrieren, die über entsprechende Fachabteilungen und freie Kapazitäten verfügen, während andere Standorte sich auf andere Schwerpunkte fokussieren. Die Verlagerung einzelner Abteilungen zwischen Kliniken kann dabei an einem Standort neue Möglichkeiten schaffen, etwa wenn Operationssäle oder Personal für andere medizinische Bereiche nutzbar werden.

Lange Wartezeiten bei planbaren, nicht akuten Eingriffen wie der Entfernung vergrößerter Rachenmandeln gelten in der pädiatrischen Versorgung als wiederkehrende Herausforderung, da entsprechende Kapazitäten an HNO-Abteilungen oft begrenzt sind. Die Einbindung zusätzlicher Standorte in die Behandlungskette kann in solchen Fällen dazu beitragen, Wartelisten an zentralen Kliniken zu entlasten, während die fachärztliche Indikationsstellung weiterhin an spezialisierten Abteilungen erfolgt.