Kötschach-Mauthen testet E-Auto als mobilen Stromspeicher für Gemeinde

Die Gemeinde Kötschach-Mauthen testet ab Februar die Nutzung eines Elektroautos als Zwischenspeicher für Energie. Es handelt sich um das zweite Testprojekt der Karnischen Klima- und Energie Modellregion und macht die Gemeinde damit zu einer Vorreiterin in Kärnten.

Neues Testprojekt in Kötschach-Mauthen

Das Fahrzeug wird an der gemeindeeigenen Photovoltaikanlage geladen. Überschüssige Energie, die nicht sofort benötigt wird, kann bei Bedarf über eine bidirektionale Ladestation wieder abgegeben werden – entweder an ein Gemeindegebäude oder an die Straßenbeleuchtung. Nina Fabian von der Karnischen Klima- und Energie Modellregion bezeichnet das E-Auto in diesem Zusammenhang als mobilen Stromspeicher.

Bidirektionale Ladestationen, die einen solchen Energiefluss in beide Richtungen ermöglichen, sind laut Fabian noch relativ neu auf dem Markt, inzwischen aber günstiger geworden als zu Beginn ihrer Verfügbarkeit.

Im Rahmen des Testprojekts wird untersucht, zu welchen Zeiten das Auto am häufigsten gebucht wird, wann sich die beste Ladezeit ergibt und wie viel Strom am Ende eines Tages tatsächlich noch zur Verfügung steht. Diese Erkenntnisse sollen zeigen, wie sich die Nutzung des Fahrzeugs und die Stromversorgung der Gemeinde sinnvoll miteinander verbinden lassen.

Es ist bereits das zweite Vorhaben dieser Art in der Karnischen Klima- und Energie Modellregion. Zuvor wurde über mehrere Monate ein Nachbarschaftsauto getestet, das in einem Ortsteil steht und von allen genutzt werden kann. Dieses erste Projekt wurde nach Angaben der Modellregion gut angenommen.

Elektroautos als Teil der Energieversorgung

Grundsätzlich verfügen Elektroautos über Batteriekapazitäten, die weit über den unmittelbaren Fahrbedarf hinausgehen. Diese Speicherkapazität bleibt häufig ungenutzt, solange die Fahrzeuge lediglich geladen, aber nicht wieder entladen werden können. Bidirektionales Laden, oft auch als Vehicle-to-Grid oder Vehicle-to-Building bezeichnet, erlaubt es, diese Kapazität zusätzlich zu nutzen und Energie bei Bedarf wieder abzugeben.

In Kombination mit einer eigenen Photovoltaikanlage lässt sich auf diese Weise überschüssiger Solarstrom zwischenspeichern, der sonst zu bestimmten Tageszeiten ungenutzt bliebe oder eingespeist werden müsste. Besonders für öffentliche Gebäude oder kommunale Infrastruktur wie Straßenbeleuchtung kann eine solche Lösung die Abhängigkeit von externen Stromquellen zu bestimmten Zeiten verringern.

Die technische Umsetzung bidirektionaler Ladestationen galt lange als aufwendig und kostenintensiv, da sowohl die Fahrzeuge als auch die Ladeinfrastruktur entsprechend ausgestattet sein müssen. In den vergangenen Jahren sind jedoch mehr Modelle und Komponenten auf den Markt gekommen, was die Anschaffungskosten für solche Systeme gesenkt hat.

Für Gemeinden bietet sich durch solche Modellprojekte die Möglichkeit, praktische Erfahrungen mit der Steuerung von Ladezeiten, der Auslastung von Fahrzeugen und dem tatsächlichen Energiebedarf zu sammeln. Diese Daten können langfristig dazu beitragen, Lademanagement und Energieverbrauch besser aufeinander abzustimmen.