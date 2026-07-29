Kosovo-Delegation besucht Steiermark für Know-how zur Hagelabwehr

Kosovarische Delegation informiert sich in Graz über steirische Hagelabwehr

Eine 13-köpfige Delegation aus dem Kosovo ist am Dienstag am Flughafen Graz eingetroffen, um sich über die Funktionsweise der steirischen Hagelabwehr zu informieren. Angeführt wurde die Gruppe von Landwirtschaftsminister Armend Muja.

Ziel des Besuchs war es, Einblick in die Technik der Hagelabwehr zu gewinnen und Möglichkeiten für den Aufbau eines eigenen Systems im Kosovo auszuloten. Dort haben Hagelschläge in den vergangenen Jahren wiederholt zu Ernteausfällen geführt.

Technik und Einsatzzahlen

Die steirische Hagelabwehr setzt Kleinflugzeuge ein, die mithilfe von Generatoren Silberjodid ausbringen. Die Generatoren wurden gemeinsam mit der TU Graz entwickelt und bringen nach Angaben der Betreiber mehr als sechs Billiarden Partikel pro Sekunde aus. Der Delegation wurden sowohl die entsprechenden Anlagen an den Flugzeugen als auch die Systeme zur Wettererfassung mittels Radar gezeigt.

Josef Mündler, Obmann der steirischen Hagelabwehr-Genossenschaft, begleitete den Besuch. Die Genossenschaft verfügt über fünf Flugzeuge. Das bisher einsatzstärkste Jahr war 2024 mit 330 Einsätzen, im laufenden Jahr 2026 wurden bislang 15 Einsätze verzeichnet.