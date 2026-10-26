Kostenlose Tierarztpraxis in Wien behandelt Haustiere obdachloser Menschen seit 15 Jahren

In der Margaretenstraße im 5. Wiener Gemeindebezirk betreibt die Sozialorganisation Neunerhaus eine Tierarztpraxis, in der Tiere von wohnungs- und obdachlosen Menschen kostenlos behandelt werden. Die Einrichtung öffnet drei Mal pro Woche, 66 ehrenamtliche Tierärzte und Assistenten sind dort im Einsatz. Geleitet wird die Praxis von Eva Wistrela-Lacek, die seit der Eröffnung im Jahr 2010 dabei ist.

Seit 15 Jahren Anlaufstelle für Tier und Halter

Die erste Versorgungsstelle für Tiere von Neunerhaus ging 2010 in Betrieb. Seitdem ist Eva Wistrela-Lacek durchgehend in der Einrichtung tätig. Im Jahr 2025 wurden in der Praxis 387 Tiere behandelt, der überwiegende Teil davon Hunde mit einem Anteil von 65 Prozent. Katzen machen 35 Prozent der behandelten Tiere aus. Daneben hat die Praxis auch schon Ratten, Mäuse, Schildkröten und Wachteln betreut.

Behandelt werden unter anderem Durchfall, Husten, Ohrenprobleme und Arthritis. Auch Operationen wie Kastrationen und Zahnsanierungen werden in der Praxis durchgeführt, ebenso Schmerztherapie und Chiropraktik.

Zu den Klientinnen der Praxis zählt Ilse, die selbst drei Hunde hat und vor 15 Jahren bei der Eröffnung die allererste Kundin war. Sie brachte zuletzt ihre zehnjährige Dackel-Chihuahua-Hündin Mimi in die Praxis. Mimi leidet an einer Herzinsuffizienz und an Übergewicht, zudem hat sie einen hartnäckigen Husten.

Zugang über die Wohnungslosenhilfe

Die Behandlung in der Praxis steht Tierhaltern offen, die in einer Einrichtung der Wiener Wohnungslosenhilfe in Betreuung sind. Die Mitnahme von Tieren in Betreuungseinrichtungen für obdachlose Menschen war früher oft nicht möglich.

Tierhaltung als soziale Stütze

Grundsätzlich spielt die Bindung zu einem Haustier für Menschen in prekären Lebenslagen häufig eine besondere Rolle. Ein Tier kann in schwierigen Lebensphasen eine verlässliche Konstante darstellen, während sich andere Lebensumstände immer wieder verändern. Gleichzeitig bringt die Haltung eines Tieres auch Verantwortung mit sich, etwa für dessen gesundheitliche Versorgung.

Für Menschen ohne festen Wohnsitz oder mit sehr geringem Einkommen kann eine reguläre tierärztliche Behandlung aus finanziellen Gründen schwer zugänglich sein. Kommt hinzu, dass viele Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe aus organisatorischen oder hygienischen Gründen keine Tiere aufnehmen können, was die Suche nach einer gemeinsamen Unterbringung von Mensch und Tier zusätzlich erschwert. Spezialisierte Angebote, die tierärztliche Versorgung unabhängig vom Einkommen der Halter ermöglichen, schließen in solchen Fällen eine Versorgungslücke, die sowohl das Wohl der Tiere als auch die Lebenssituation ihrer Halter betrifft.