Kostenlose Wiener Lernhilfe startet am 5. Oktober mit über 1.000 Kursen

Die Anmeldung für die kostenlose Wiener Lernhilfe startet am 5. Oktober 2026. Die Kurse selbst beginnen am 19. Oktober 2026 und richten sich an Schülerinnen und Schüler der Volksschule sowie der Sekundarstufe 1, also der Mittelschule und der AHS-Unterstufe. Im Wintersemester stehen insgesamt 1.055 Kurse mit Plätzen für bis zu 10.550 Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Angeboten werden Lernhilfekurse in Deutsch, Mathematik und Englisch, ergänzt um spezielle Kurse für Schülerinnen und Schüler, die erst neu Deutsch lernen.

Kursangebot nach Schulstufen

Für Kinder in der Mittelschule und der AHS-Unterstufe stehen rund 890 VHS-Lernhilfekurse mit bis zu 8.900 Plätzen bereit. Diese Kurse finden in der Regel direkt an rund 100 Wiener Schulen statt und werden einmal wöchentlich für jeweils zwei Unterrichtseinheiten abgehalten.

Für Volksschulkinder gibt es ein eigenes Angebot: Rund 165 Lernhilfekurse bieten Platz für bis zu 1.650 Kinder. Diese Kurse dauern jeweils 1,5 Stunden und finden an insgesamt 14 Standorten der Wiener Volkshochschulen statt.

Zusätzlich zu den angemeldeten Kursen stehen 13 VHS-Lernstationen direkt an Volkshochschul-Standorten zur Verfügung. Für diese Lernstationen ist keine vorherige Anmeldung notwendig.

Die Wiener Lernhilfe begleitet Kinder und Jugendliche bereits seit mehr als zehn Jahren. Im Jahr 2025 wurde das Angebot evaluiert. Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen, ist für das Programm verantwortlich.

Förderangebote neben dem regulären Schulunterricht

Außerschulische Lernhilfeangebote wie jenes der Wiener Volkshochschulen sind Teil eines breiteren Systems ergänzender Bildungsangebote, das in vielen Städten neben dem regulären Unterricht besteht. Grundsätzlich richten sich solche Programme an Schülerinnen und Schüler, die zusätzliche Unterstützung in Kernfächern wie Deutsch, Mathematik oder Englisch benötigen, unabhängig davon, ob Lücken durch längere Fehlzeiten, Sprachbarrieren oder individuelle Lerntempi entstanden sind.

Üblicherweise finden solche Kurse in kleineren Gruppen statt, um eine gezieltere Betreuung zu ermöglichen als im regulären Klassenverband. Die Durchführung direkt an Schulstandorten hat organisatorische Vorteile: Wege für Kinder und Eltern verkürzen sich, und die Lernhilfe lässt sich leichter in den Schulalltag integrieren. Parallel dazu bieten eigene Lernorte außerhalb der Schulen, etwa an Volkshochschul-Standorten, zusätzliche Flexibilität für Familien, die wohnortnahe oder frei zugängliche Angebote bevorzugen.

Die Finanzierung und Organisation derartiger Programme liegt in vielen Fällen bei kommunalen oder öffentlichen Bildungseinrichtungen, die damit einen niedrigschwelligen Zugang unabhängig von der finanziellen Situation der Familien sicherstellen wollen. Kostenlose Angebote senken die Hürde zur Teilnahme, da Nachhilfeunterricht auf dem freien Markt mit teils erheblichen Kosten verbunden sein kann. Eine regelmäßige Evaluierung solcher Programme dient üblicherweise dazu, Kursinhalte, Gruppengrößen und Standortverteilung an den tatsächlichen Bedarf anzupassen.