Kranke Ameisen nutzen eigentlich schädliches Wasserstoffperoxid zur Selbstmedikation

Forschende der Universität Graz haben in einer Studie untersucht, wie Ameisen auf Infektionen reagieren und dabei gezielt eine Substanz nutzen, die für gesunde Tiere eigentlich schädlich ist. Im Mittelpunkt steht die Plattbrust-Wegeameise, die bei Krankheit Wasserstoffperoxid aus Blattläusen aufnimmt. Die Verbindung wird aus Kadaveren von Blattläusen sowie aus Pflanzen gewonnen, die von den Insekten befallen sind.

Verändertes Fressverhalten bei Infektion

Laut der Studie verändert sich die Genaktivität der Ameisen, sobald eine Infektion vorliegt. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Gen Malvolio, das den Geschmackssinn der Tiere beeinflusst. Jason Rissanen, Forscher am Institut für Biologie der Universität Graz, erklärt, dass sich die Aktivität dieses Gens bei einer Erkrankung gravierend ändert. Diese Veränderung wirkt sich unmittelbar auf das Fressverhalten der Ameisen aus.

Die Zoologin Dalial Freitak von der Universität Graz weist darauf hin, dass Wasserstoffperoxid für gesunde Insekten schädlich ist. Gesunde Tiere meiden die Substanz demnach aufgrund ihres bitteren, metallischen Geschmacks. Erst durch die veränderte Genaktivität im Krankheitsfall verliert dieser abschreckende Geschmackseindruck offenbar an Wirkung, sodass erkrankte Ameisen die sonst gemiedene Substanz aufnehmen.

Chemische Abwehr im Insektenreich

Wasserstoffperoxid gilt allgemein als reaktive Verbindung, die in der Lage ist, Zellstrukturen und Mikroorganismen anzugreifen. Genau diese Eigenschaft macht die Substanz für gesunde Insekten riskant, kann aber bei einer Infektion unter Umständen gegen Krankheitserreger wirken. In der Natur kommen vergleichbare Mechanismen bei verschiedenen Tierarten vor, bei denen kranke Individuen gezielt Stoffe aufnehmen, die im gesunden Zustand gemieden werden. Solche Verhaltensänderungen werden in der Forschung häufig mit einer Art Selbstmedikation in Verbindung gebracht, bei der Tiere instinktiv Substanzen nutzen, die ihrem Immunsystem helfen könnten.

Geschmackssinn und Genregulation hängen bei Insekten eng zusammen. Gene, die für die Wahrnehmung von Bitterstoffen oder reaktiven Substanzen zuständig sind, können durch den physiologischen Zustand eines Tieres beeinflusst werden. Eine Infektion kann demnach nicht nur das Immunsystem, sondern auch sensorische Prozesse verändern, die normalerweise vor schädlichen Stoffen schützen. Dieser Zusammenhang gilt in der biologischen Forschung als bedeutsam, weil er zeigt, wie eng Abwehrmechanismen und Verhalten miteinander verknüpft sein können.

Weitere Forschung geplant

Die beteiligten Forschenden kündigten an, den molekularen Mechanismus hinter diesem Verhalten genauer untersuchen zu wollen. Dabei soll künftig auch die Honigbiene in den Fokus rücken, um zu prüfen, inwieweit vergleichbare Prozesse bei anderen Insektenarten auftreten.