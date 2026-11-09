Kromp-Kolb warnt vor Wasserknappheit durch fehlenden Schnee im Winter

Die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb warnt vor einer zunehmenden Trockenheit in Österreich. Sollte der kommende Winter nicht ausreichend schneereich ausfallen, könne sich die Trockenheit bis ins nächste Jahr hineinziehen, erklärte Kromp-Kolb. Damit rückt die Frage der Wasserverfügbarkeit in den folgenden Monaten stärker in den Fokus.

Warnung vor anhaltender Trockenheit

Kromp-Kolb verweist darauf, dass ausreichender Schneefall im Winter eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass sich die Wasserreserven im folgenden Jahr wieder auffüllen. Fehlt dieser Schnee, kann sich die bestehende Trockenheit über das laufende Jahr hinaus fortsetzen. Die Forscherin ordnet diese Entwicklung in einen größeren klimatischen Zusammenhang ein: Seit etwa 2015 steige die globale Durchschnittstemperatur deutlich schneller als in den fünf Jahrzehnten zuvor. Eine wärmere Atmosphäre könne zudem mehr Wasserdampf aufnehmen, pro Grad Erwärmung seien mindestens sieben Prozent mehr Niederschlag möglich. Diese grundsätzliche Beziehung zwischen Temperatur und Niederschlagspotenzial erklärt jedoch nicht automatisch, wo und wann Regen oder Schnee tatsächlich fällt.

Im internationalen Rahmen wird das außergewöhnlich heiße Jahr derzeit auf der Weltklimakonferenz in Antalya thematisiert. Dort beraten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zwei Wochen lang über Maßnahmen und Entwicklungen im Klimabereich. Kromp-Kolb hob in diesem Zusammenhang hervor, dass China über ein ambitioniertes Klimaschutzprogramm verfüge. Als Beispiele dafür, dass sich Umweltprobleme durch konsequentes Handeln eindämmen lassen, nannte sie das frühere Waldsterben sowie das Ozonloch, die beide durch gezielte Maßnahmen deutlich reduziert werden konnten.

Mit Blick auf die Folgen der Hitze in Österreich verwies Kromp-Kolb auf eine Schätzung, wonach es in Oberösterreich 190 Hitzetote gegeben habe. Diese Zahl verdeutlicht, dass sich die klimatischen Veränderungen nicht nur auf Wasserhaushalt und Landwirtschaft auswirken, sondern auch unmittelbare gesundheitliche Folgen haben können.

Zusammenhang von Erwärmung und Niederschlag

Der physikalische Zusammenhang zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist in der Klimaforschung gut dokumentiert. Grundsätzlich gilt: Je wärmer die Atmosphäre, desto mehr Wasserdampf kann sie aufnehmen und speichern. Dieses Prinzip führt jedoch nicht zwangsläufig zu gleichmäßig verteiltem Regen. Stattdessen kann es regional zu einer Verschärfung von Extremen kommen – also zu intensiveren Niederschlägen in manchen Phasen und zu ausgeprägteren Trockenperioden in anderen. Für die Wasserversorgung von Böden, Flüssen und Grundwasserspeichern ist dabei nicht allein die Menge des Niederschlags entscheidend, sondern auch der Zeitpunkt und die Form, in der er fällt. Schnee, der sich über den Winter in Hochlagen ansammelt und im Frühjahr allmählich abschmilzt, trägt maßgeblich dazu bei, dass Flüsse und Grundwasserspeicher auch in trockeneren Sommermonaten ausreichend gespeist werden. Bleibt dieser Schneefall aus oder fällt er geringer aus als üblich, fehlt diese kontinuierliche Wasserzufuhr in den folgenden Monaten.

International wird der Umgang mit der fortschreitenden Erwärmung regelmäßig im Rahmen der Weltklimakonferenzen verhandelt. Bei diesen Treffen kommen Delegationen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, um über Minderungsziele, Anpassungsmaßnahmen und Finanzierungsfragen zu beraten. Die Konferenzen bieten zugleich eine Plattform, auf der einzelne Staaten ihre nationalen Klimaschutzprogramme vorstellen und miteinander vergleichen können. Historische Beispiele wie die Eindämmung des Ozonlochs durch das internationale Verbot bestimmter Chemikalien oder die Reduktion des Waldsterbens durch strengere Grenzwerte bei Luftschadstoffen werden in der Klimaforschung häufig als Beleg dafür angeführt, dass koordiniertes politisches Handeln auch bei komplexen Umweltproblemen Wirkung zeigen kann.

Hitze als Gesundheitsrisiko

Hitzeperioden gelten grundsätzlich als eine der Klimafolgen mit unmittelbarer Wirkung auf die menschliche Gesundheit. Besonders ältere Menschen, chronisch Kranke und Personen, die im Freien arbeiten, gelten als anfällig für h