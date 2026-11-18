Elias ist zehn Jahre alt und lebt mit Typ-1-Diabetes. Vor fünf Jahren erhielt er die Diagnose. Seitdem bekommt er alle fünf Tage einen neuen Sensor, der seinen Blutzucker misst. Seine Familie verfolgt die Werte laufend über eine App. Elias‘ Mutter sagt, die Familie schlafe seit fünf Jahren nicht mehr viel durch.

Alltag mit Sensor und Insulinpumpe

Elias trägt eine Insulinpumpe, die mit dem Sensor verbunden ist. Das System passt die Insulinabgabe automatisch an die gemessenen Blutzuckerwerte an. Dadurch soll die Versorgung mit Insulin kontinuierlich an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden, ohne dass jede Dosis einzeln von Hand berechnet werden muss.

Auch Elena, eine 22-jährige Studentin aus Ottensheim im Bezirk Urfahr-Umgebung, lebt mit der Erkrankung. Bei ihr wurde Typ-1-Diabetes vor fast 15 Jahren festgestellt. Elena absolviert derzeit ein Praktikum in einem Linzer Krankenhaus und nutzt ebenfalls Sensor und Insulinpumpe. Nach eigenen Angaben muss sie vor allem beim Essen und beim Sport aufmerksam sein. Für sportliche Aktivitäten gibt es bei der Insulinpumpe eigene Einstellungen, die berücksichtigt werden können.

Hinweis auf Warnsignale der Erkrankung

Martin Clodi, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz, hat in der Sendung „Oberösterreich heute“ auf die Gefahren von Typ-1-Diabetes hingewiesen. Laut Clodi können starke Müdigkeit, häufiges Wasserlassen, großer Durst und Erschöpfung Warnsignale für die Erkrankung sein. Auch ungewöhnlich viel Trinken, ein rascher Gewichtsverlust oder dauerhafte Müdigkeit werden als mögliche Anzeichen genannt.

Ein Früherkennungsprogramm, wie es in Italien existiert, gibt es in Österreich bisher nicht.

Fehlreaktion des Immunsystems als Ursache

Typ-1-Diabetes ist die häufigste Diabetesform bei Kindern und Jugendlichen. Die Erkrankung entsteht durch eine Fehlreaktion des Immunsystems. Dabei produziert der Körper kein Insulin mehr. Betroffene müssen deshalb lebenslang Insulin zuführen.

Grundsätzlich unterscheidet sich Typ-1-Diabetes damit von Typ-2-Diabetes, der meist im Erwachsenenalter auftritt und in der Regel mit Lebensstilfaktoren in Verbindung gebracht wird. Bei Typ-1-Diabetes handelt es sich dagegen um eine Autoimmunerkrankung, bei der die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse vom körpereigenen Immunsystem angegriffen werden. Da dieser Prozess nicht rückgängig gemacht werden kann, benötigen Betroffene dauerhaft eine Insulinzufuhr von außen, üblicherweise über Injektionen oder eine Insulinpumpe.

Moderne Systeme wie kontinuierliche Glukosesensoren in Kombination mit Insulinpumpen ermöglichen es, den Blutzuckerspiegel engmaschig zu überwachen und die Insulinabgabe automatisiert daran anzupassen. Solche Technik kann den Alltag erleichtern, ersetzt aber nicht die ständige Aufmerksamkeit, die die Erkrankung von Betroffenen und ihren Familien verlangt, etwa bei der Ernährung, körperlicher Aktivität oder in der Nacht, wenn Blutzuckerschwankungen unbemerkt bleiben könnten.

Eine frühzeitige Erkennung von Typ-1-Diabetes gilt allgemein als bedeutsam, da unbehandelt schwere Stoffwechselentgleisungen auftreten können. Programme zur Früherkennung, wie sie in einzelnen Ländern bereits bestehen, zielen darauf ab, Risikopersonen durch Antikörpertests zu identifizieren, bevor deutliche Symptome auftreten. In Österreich gibt es ein solches flächendeckendes Programm bislang nicht, weshalb Aufmerksamkeit für mögliche Warnsignale wie ungewöhnlichen Durst, häufiges Wasserlassen oder unerklärliche Müdigkeit eine wichtige Rolle spielt.