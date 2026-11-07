Leukämiehilfe Steiermark finanziert Forschung mit 90.000 Euro zum 30-Jahr-Jubiläum

Die Leukämiehilfe Steiermark investiert anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens insgesamt 90.000 Euro in drei Forschungsprojekte der Klinischen Abteilung für Hämatologie der Med-Uni Graz. In Österreich leben rund bis zu 10.000 Menschen mit Leukämie oder deren Folgen. In der Steiermark erkranken jährlich etwa 70 bis 100 Menschen an einer akuten Leukämie.

90.000 Euro für drei Forschungsprojekte

Die Leukämiehilfe Steiermark besteht seit 30 Jahren. Zu diesem Jubiläum stellt die Organisation den genannten Betrag für Forschungsvorhaben an der Med-Uni Graz bereit, verteilt auf drei einzelne Projekte. Marie Peinsith ist Obfrau der Leukämiehilfe Steiermark. Armin Zebisch von der Klinischen Abteilung für Hämatologie der Med-Uni Graz ist an der Thematik beteiligt.

Die Erkrankungszahlen bei akuter Leukämie sind in der Steiermark über die Jahre hinweg stabil geblieben. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, an Leukämie zu erkranken. Im Vergleich zu anderen Krebsarten gilt Leukämie bei Erwachsenen als eher selten.

Alternde Gesellschaft und steigendes Risiko

Grundsätzlich wird die Bevölkerung in Österreich wie in vielen anderen Ländern zunehmend älter. Da das Leukämie-Risiko mit dem Lebensalter wächst, rückt die Erkrankung im Zuge des demografischen Wandels stärker in den Fokus der Forschung und Versorgung. Akute Leukämien betreffen das blutbildende System und können sich rasch entwickeln, weshalb eine frühzeitige Diagnose und Behandlung in der Hämatologie eine zentrale Rolle spielen.

Neben Leukämien, die ohne erkennbare Vorerkrankung auftreten, gibt es auch die sogenannte therapieassoziierte Leukämie. Diese kann als Spätfolge einer Chemo- oder Strahlentherapie auftreten, die ursprünglich wegen einer anderen Krebserkrankung durchgeführt wurde. Solche Zweiterkrankungen stellen behandelnde Ärztinnen und Ärzte vor besondere Herausforderungen, da Patientinnen und Patienten bereits eine onkologische Vorgeschichte und entsprechende Vorbelastungen mitbringen.

Patientenorganisationen wie die Leukämiehilfe Steiermark unterstützen in solchen Zusammenhängen üblicherweise sowohl Betroffene im Alltag als auch die wissenschaftliche Forschung an Universitätskliniken. Die Förderung konkreter Forschungsprojekte dient dabei dem Ziel, Diagnostik, Behandlung und letztlich die Heilungschancen bei Leukämieerkrankungen kontinuierlich zu verbessern.