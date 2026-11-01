MOKI Tirol bringt Kinderkrankenpflege nach Hause – Betreuung von der Geburt bis zur Palliativversorgung

MOKI Tirol, eine gemeinnützige Einrichtung für mobile Kinderkranken- und Palliativpflege, unterstützt Familien mit chronisch kranken Kindern oder mit lebenslimitierenden Erkrankungen direkt zuhause. Das Angebot steht mittlerweile in ganz Tirol zur Verfügung, wie Geschäftsführerin Elke Reiner mitteilt.

Begleitung von der Geburt bis zur schweren Erkrankung

Die Leistungen von MOKI Tirol setzen an unterschiedlichen Punkten im Leben eines Kindes an. Dazu zählt Starthilfe nach der Geburt ebenso wie die Nachbetreuung bei Früh- und Risikogeburten. Auch nach Operationen leistet MOKI Unterstützung für die betroffenen Familien.

Ein weiterer Bereich betrifft die Versorgung nach Unfällen, etwa in Form von Verbandwechseln. Darüber hinaus übernimmt MOKI die Betreuung von schwerkranken Kindern und Jugendlichen und begleitet Familien bei schweren, auch unheilbaren Krankheiten.

Ein praktischer Teil der Arbeit besteht darin, Eltern im Umgang mit medizinischen Geräten zu schulen, die zuhause zum Einsatz kommen. Für Kinder mit einer unheilbaren Diagnose bietet MOKI zudem Palliativpflege an. In diesem Rahmen organisiert die Einrichtung auch Ausflüge für die betroffenen Kinder.

Finanziert werden die Leistungen von MOKI Tirol großteils über eine Verrechnung mit der Gesundheitskasse und dem Land.

Pflege im häuslichen Umfeld als Alternative zum Krankenhaus

Mobile Kinderkrankenpflege richtet sich grundsätzlich an Familien, die ihre erkrankten oder besonders zu betreuenden Kinder nicht dauerhaft in einer Klinik versorgen lassen möchten oder können. Fachkräfte kommen dabei direkt in die Wohnungen der Familien, übernehmen pflegerische Tätigkeiten und unterstützen Eltern dabei, medizinische Routinen in den Alltag zu integrieren.

Für Familien mit schwerkranken Kindern bedeutet eine solche häusliche Versorgung in der Regel eine spürbare Entlastung, da regelmäßige Krankenhausaufenthalte reduziert werden können und die gewohnte Umgebung erhalten bleibt. Gleichzeitig stellt die Pflege eines schwer oder unheilbar erkrankten Kindes zuhause hohe Anforderungen an Eltern, etwa im Umgang mit medizinischen Geräten oder bei der Einschätzung des gesundheitlichen Zustands. Schulungen und begleitende Fachkräfte sollen genau an dieser Stelle ansetzen.

Palliativpflege für Kinder unterscheidet sich dabei von der Erwachsenenversorgung durch besondere Anforderungen an die psychosoziale Begleitung der gesamten Familie. Neben der medizinischen Versorgung spielt bei unheilbar erkrankten Kindern häufig auch die Lebensqualität im verbleibenden Krankheitsverlauf eine zentrale Rolle, wozu etwa gemeinsame Aktivitäten außerhalb des häuslichen Umfelds beitragen können.

Finanziell stützen sich Einrichtungen der mobilen Kinderkrankenpflege üblicherweise auf ein Zusammenspiel aus öffentlichen Mitteln und Abrechnungen mit Krankenversicherungsträgern, da viele pflegerische Leistungen im häuslichen Bereich nicht vollständig über reguläre Krankenhaustarife abgedeckt sind. Eine verlässliche Finanzierung gilt dabei als wesentliche Voraussetzung dafür, dass solche Angebote flächendeckend und dauerhaft bestehen können.