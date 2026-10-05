MRT in Schladming: Petition fordert Kassenleistung statt Privatfinanzierung im oberen Ennstal

Im oberen Ennstal ist am 5. Oktober 2026 eine Petition für einen besseren Zugang zu Magnetresonanztomographie-Untersuchungen gestartet. Unter dem Titel „MRT-Zugang für alle Steirer – rasche Diagnose, schnelle Behandlung auch im oberen Ennstal“ fordert Initiator Dieter Szolar, Geschäftsführer und ärztlicher Leiter des Diagnostikums Graz-Webling, die Aufnahme des MRT-Geräts in Schladming in den „Regionalen Strukturplan Gesundheit Steiermark“. Derzeit werden Untersuchungen dort ausschließlich auf privater Basis angeboten.

Private Finanzierung statt Kassenleistung

Das Diagnostikum Schladming betreibt seit Anfang 2013 ein MRT-Gerät im Krankenhaus der Diakonissen. Jährlich werden dort rund 4.000 Patientinnen und Patienten untersucht, mehr als drei Viertel von ihnen stammen aus der Region. Weil das Gerät nicht im Regionalen Strukturplan Gesundheit Steiermark verzeichnet ist, müssen Patientinnen und Patienten die Kosten für die Untersuchungen derzeit zur Gänze selbst tragen.

Die Petition zielt darauf ab, diese Situation zu ändern und das MRT Schladming offiziell in den Strukturplan einzutragen. Sie kann sowohl online unterstützt als auch über eine analoge Unterschriftenliste unterzeichnet werden. Die Petition läuft bis zum 22. Jänner 2027.

Weite Wege im größten Bezirk Österreichs

Der Bezirk Liezen ist mit rund 80.000 Einwohnerinnen und Einwohnern der größte Bezirk Österreichs und flächenmäßig größer als das Bundesland Vorarlberg. Im Rahmen des Regionalen Strukturplans Gesundheit Steiermark sind im Bezirk MRT-Geräte am LKH Rottenmann und in Liezen verzeichnet, die im regulären Krankenhausbetrieb zur Verfügung stehen.

Von Schladming aus beträgt die Fahrzeit zu den nächstgelegenen MRT-Geräten in Liezen oder im österreichischen Salzburg rund 50 Minuten. Für Patientinnen und Patienten aus dem oberen Ennstal bedeutet dies im Bedarfsfall einen entsprechenden zeitlichen Aufwand, um eine im Strukturplan verankerte und damit über die Krankenkasse abrechenbare Untersuchung zu erhalten.

Planung medizinischer Großgeräte in der Steiermark

Der Regionale Strukturplan Gesundheit legt in der Steiermark grundsätzlich fest, an welchen Standorten medizinische Großgeräte wie Magnetresonanztomographen im Rahmen der öffentlichen Gesundheitsversorgung betrieben werden dürfen. Nur Geräte, die in diesem Plan verankert sind, können in der Regel über die gesetzliche Krankenversicherung abgerechnet werden. Die Aufnahme eines zusätzlichen Standorts erfordert üblicherweise eine Abstimmung zwischen den zuständigen Gesundheitsbehörden, den Sozialversicherungsträgern und den Trägern der jeweiligen Einrichtungen.

Hintergrund solcher Planungen ist in der Regel das Ziel, eine ausgewogene Versorgung sicherzustellen und gleichzeitig eine Mehrfachversorgung mit kostenintensiven Geräten in einzelnen Regionen zu vermeiden. In ländlichen und topografisch ausgedehnten Gebieten wie dem Bezirk Liezen stellt die Erreichbarkeit entsprechender Untersuchungsmöglichkeiten dabei regelmäßig eine besondere Herausforderung dar, da größere Entfernungen und längere Fahrzeiten den Zugang zu notwendigen Diagnoseverfahren beeinflussen können.