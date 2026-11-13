Muttermalkontrollen in Wien ab November nicht mehr von Kasse übernommen

Seit 1. November müssen Muttermalkontrollen bei Hautärzten in Wien privat bezahlt werden. Die Ärztekammer Wien empfiehlt für einen Ganzkörper-Muttermal-Check bei Erwachsenen einen Betrag von 90 Euro. Diese Empfehlung ist jedoch nicht bindend, einzelne Hautärzte können daher auch mehr oder weniger verlangen. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) übernimmt die Kosten für die Untersuchung weiterhin nur dann, wenn ein medizinischer Verdacht besteht oder ein erhöhtes Hautkrebsrisiko vorliegt.

Beschluss der Ärztekammer und neue Abrechnungspraxis

Die Änderung geht auf einen Beschluss der Ärztekammer Wien zurück, der bei einer Kuriensitzung der niedergelassenen Ärzte gefasst wurde. Demnach wird die Ganzkörper-Muttermalkontrolle künftig als Privatleistung angeboten. Bisher war eine Abrechnung über die Krankenkasse möglich, weil der Ganzkörper-Check in der Praxis meist als sogenannte Auflichtmikroskopie verrechnet wurde. Diese Untersuchungsmethode ist eigentlich für die Betrachtung einzelner Muttermale vorgesehen und nicht für eine vollständige Ganzkörperkontrolle. Die ÖGK hat diese bisherige Abrechnungspraxis nach eigenen Angaben toleriert, einen eigenen Tarif für die Vorsorgeuntersuchung gibt es aber nicht.

Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Wiener Ärztekammer, und Alexander Huss, Obmann der ÖGK, sind in dem Zusammenhang als zuständige Vertreter genannt. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat die Änderung kritisiert. Die ÖGK zieht in Betracht, die Untersuchung künftig in einem Abstand von fünf Jahren zu finanzieren.

Unabhängig von der Neuregelung bleibt eine Einschätzung des persönlichen Hautkrebsrisikos weiterhin im Rahmen des kostenlosen Gesundheits-Checks möglich. Dort kann geklärt werden, ob jemand als Risikopatient gilt, was wiederum Auswirkungen auf die Kostenübernahme durch die ÖGK haben kann.

Vorsorge gegen Hautkrebs im Gesundheitssystem

Grundsätzlich zählt die regelmäßige Kontrolle von Muttermalen zu den etablierten Methoden der Hautkrebsvorsorge. Dabei untersuchen Hautärzte die gesamte Körperoberfläche auf auffällige Pigmentveränderungen, um mögliche Vorstufen von Hautkrebs oder bereits bestehende Tumore frühzeitig zu erkennen. Je nach individuellem Risiko, etwa durch viele Muttermale, helle Hauttypen, familiäre Vorbelastung oder intensive Sonnenexposition in der Vergangenheit, empfehlen Fachgesellschaften unterschiedliche Kontrollintervalle.

Im österreichischen Gesundheitssystem unterscheidet sich die Kostenübernahme üblicherweise danach, ob eine Untersuchung als medizinisch notwendig eingestuft wird oder ob sie dem Bereich der allgemeinen Vorsorge zuzurechnen ist. Besteht ein konkreter Verdacht auf eine Hauterkrankung oder ein nachweislich erhöhtes Risiko, übernehmen die Krankenkassen die Kosten der Abklärung in der Regel vollständig. Reine Vorsorgeuntersuchungen ohne konkreten Anlass werden dagegen nicht automatisch von der Krankenversicherung finanziert, sofern kein eigener Kassentarif dafür vorgesehen ist.

Die Honorarordnungen der Ärztekammern enthalten für viele Leistungen Richtwerte, die als Empfehlung an die niedergelassenen Ärzte ausgegeben werden. Solche Empfehlungen dienen vor allem der Orientierung für Patienten und Praxen, sie entfalten aber keine rechtliche Bindungswirkung gegenüber einzelnen Ärztinnen und Ärzten. In der Praxis kann das dazu führen, dass für dieselbe Leistung unterschiedliche Preise verlangt werden, abhängig von Praxisstandort, Zeitaufwand oder individueller Kalkulation der jeweiligen Ordination.