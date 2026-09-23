Neue Selbsthilfegruppe für Cluster-Kopfschmerz-Patienten in der Steiermark gegründet

In der Steiermark ist eine neue Selbsthilfegruppe für Menschen mit Cluster-Kopfschmerzen gegründet worden. Initiiert hat sie Tamara Brandstätter, die im Rahmen des Cluster Kopfschmerzen Vereins Österreich erstmals ein eigenes Angebot für Betroffene in der Steiermark ins Leben gerufen hat. Das erste Treffen findet am Montag, 5. Oktober 2026, um 18:00 Uhr im Schlossberghotel in Graz statt.

Erstes Treffen in Graz

Die Selbsthilfegruppe kommt am 5. Oktober 2026 erstmals im Schlossberghotel, Kaiser-Franz-Josef-Kai 30, in 8010 Graz zusammen. Organisiert wird das Angebot von Tamara Brandstätter, die selbst betroffen ist: Sie leidet seit vielen Jahren an chronischer Migräne und seit einem Jahr zusätzlich an Cluster-Kopfschmerzen. Brandstätter ist Medizinstudentin und ehrenamtlich für den Verein Kopfweh Österreich tätig. Mit der neuen Gruppe unterstützt sie zugleich die Arbeit des Cluster Kopfschmerzen Vereins Österreich, in dessen Rahmen das Angebot entstanden ist.

Die Grazer Gruppe soll künftig alle zwei Monate zusammenkommen. Zusätzlich zu den Treffen vor Ort gibt es bereits einen österreichweiten Online-Erfahrungsaustausch für Menschen mit Cluster-Kopfschmerzen, der einmal im Monat stattfindet. Die jeweils aktuellen Termine dieser Online-Treffen sind auf der Website des Cluster Kopfschmerzen Vereins Österreich abrufbar.

Verbreitung von Kopfschmerzerkrankungen in der Steiermark

Nach Angaben, die sich auf die Steiermark beziehen, leiden zehn bis 13 Prozent der Bevölkerung an Kopfschmerzen. Cluster-Kopfschmerz zählt dabei zu den schwersten primären Kopfschmerzerkrankungen. Grundsätzlich unterscheidet die Medizin bei Kopfschmerzen zwischen primären Formen, bei denen der Kopfschmerz selbst die eigentliche Erkrankung darstellt, und sekundären Formen, die als Symptom einer anderen Grunderkrankung auftreten. Migräne und Cluster-Kopfschmerz gehören zu den primären Kopfschmerzerkrankungen und unterscheiden sich in Verlauf, Schmerzcharakter und Behandlung deutlich voneinander.

Cluster-Kopfschmerz ist durch attackenartig auftretende, meist einseitige Schmerzen gekennzeichnet, die in Phasen gehäuft auftreten können. Solche Erkrankungen gelten allgemein als besonders belastend, da die Attacken oft plötzlich einsetzen und den Alltag der Betroffenen erheblich einschränken können. Da Cluster-Kopfschmerz im Vergleich zu anderen Kopfschmerzformen seltener auftritt, ist die Erkrankung in der Öffentlichkeit weniger bekannt als etwa Migräne.

Selbsthilfe als Ergänzung zur medizinischen Behandlung

Selbsthilfegruppen bieten bei chronischen Erkrankungen wie Cluster-Kopfschmerz üblicherweise die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und praktische Bewältigungsstrategien für den Alltag zu besprechen. Sie ersetzen keine ärztliche Behandlung, können diese aber begleiten und ergänzen. Gerade bei seltener diagnostizierten oder wenig bekannten Erkrankungen dienen solche Gruppen häufig auch dazu, das Wissen über die Erkrankung zu verbreitern und den Austausch zwischen Patientinnen und Patienten sowie Fachpersonen zu fördern.

Vereine wie Kopfweh Österreich oder der Cluster Kopfschmerzen Verein Österreich bieten in diesem Zusammenhang regelmäßig Informationsangebote, Austauschtreffen und Ansprechpartner für Betroffene an. Mit dem Angebot in Graz erweitert sich die Zahl der regionalen Treffpunkte für Menschen mit Cluster-Kopfschmerz in Österreich.