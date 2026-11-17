Andrea Lechleitner ist am Wochenende zur neuen Tiroler Landesbäuerin ernannt worden. Sie stammt aus dem Pitztal und folgt auf Helga Brunschmid in dieser Funktion. In der Sendung „Tirol heute“ sprach Lechleitner über ihre Vorhaben und über die Situation von Frauen in der Landwirtschaft. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer stehen in Tirol derzeit 20 Prozent der bäuerlichen Betriebe unter weiblicher Leitung, österreichweit sind mittlerweile 36.000 Bauernhöfe in Frauenhand.

Neue Landesbäuerin mit konkreten Vorhaben

Lechleitner kündigte an, gemeinsam mit der Tiroler Bäuerinnen-Organisation die Rechte der Frauen in der Landwirtschaft stärken zu wollen. Ein Schwerpunkt soll dabei die Aufklärung junger Bäuerinnen über die rechtliche und soziale Absicherung beim Einheiraten in einen landwirtschaftlichen Betrieb sein. Diesen Punkt nannte sie als eines ihrer zentralen Anliegen für die kommende Zeit in ihrer neuen Funktion.

Im Vergleich der Bundesländer liegt Tirol mit seinem Anteil weiblicher Betriebsführungen hinter Oberösterreich, wo laut Auswertung der Landwirtschaftskammer 42 Prozent der bäuerlichen Betriebe von einer Frau geleitet werden. Gleichzeitig zeigen die Zahlen aus den landwirtschaftlichen Ausbildungsstätten einen klaren Trend: Der weibliche Anteil liegt dort mittlerweile bei über der Hälfte. Damit rückt eine neue Generation von Frauen in die Ausbildung nach, die künftig landwirtschaftliche Betriebe übernehmen oder mitgestalten könnte.

Nach wie vor übernehmen Bäuerinnen laut den vorliegenden Zahlen rund 80 Prozent der Haushaltsarbeit auf den Höfen. Gleichzeitig ist die Zahl der Haupterwerbsbäuerinnen und -bauern insgesamt rückläufig, viele Bäuerinnen gehen zusätzlich einer Tätigkeit außerhalb der Landwirtschaft nach. Diese Entwicklung bildet den Hintergrund, vor dem Lechleitner ihre neue Funktion antritt.

Organisation mit langer Geschichte im Wandel

Die Tiroler Bäuerinnen-Organisation wurde 1962 gegründet. Im Mittelpunkt standen zu dieser Zeit vor allem hauswirtschaftliche Themen, etwa Fragen der Haushaltsführung und der familiären Versorgung am Hof. Die heutigen Schwerpunkte der Organisation reichen darüber hinaus, wie die Ankündigungen der neuen Landesbäuerin zeigen, auch in Richtung rechtlicher Absicherung und Interessenvertretung von Frauen in der Landwirtschaft.

Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2026 zum internationalen Jahr der Bäuerinnen erklärt. Diese Einordnung fällt zeitlich mit dem Wechsel an der Spitze der Tiroler Bäuerinnen-Organisation zusammen und rückt die Rolle von Frauen in landwirtschaftlichen Betrieben weltweit stärker in den Fokus öffentlicher Aufmerksamkeit.

Betriebsführung und rechtliche Absicherung am Hof

Grundsätzlich stellt sich bei landwirtschaftlichen Betrieben, die über Generationen hinweg innerhalb einer Familie weitergegeben werden, regelmäßig die Frage der rechtlichen Stellung von Personen, die durch Heirat in den Betrieb einsteigen, ohne selbst Eigentümerin oder Eigentümer zu sein. Diese Konstellation betrifft in der landwirtschaftlichen Praxis häufig Frauen, die im Hofalltag mitarbeiten, etwa in der Betriebsführung, in der Tierhaltung oder in der Vermarktung, ohne dass dies automatisch mit einer entsprechenden rechtlichen oder sozialversicherungsrechtlichen Absicherung verbunden ist. Fragen der Pensionsversicherung, der Absicherung im Trennungs- oder Erbfall sowie der Mitsprache bei betrieblichen Entscheidungen gelten in diesem Zusammenhang als wiederkehrende Themen bäuerlicher Interessenvertretungen.

Allgemein hat sich die Struktur landwirtschaftlicher Betriebe in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Während früher vielfach der Haupterwerb aus der Landwirtschaft allein bestritten wurde, kombinieren viele Betriebe heute landwirtschaftliche Tätigkeit mit außerlandwirtschaftlichem Einkommen eines oder mehrerer Familienmitglieder. Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf Arbeitsteilung, Zeitmanagement und die Frage, wer welche Aufgaben am Hof übernimmt. Bildungsangebote und Ausbildungswege in der Landwirtschaft haben sich parallel dazu geöffnet und sprechen mittlerweile einen deutlich höheren Anteil junger Frau