Neuer Verein koordiniert Bikebus-Schulwege in ganz Österreich

Neuer Verein soll Bikebus-Angebote in Österreich koordinieren

Ein neu gegründeter Verein will künftig die Koordination von Bikebus-Aktivitäten in Österreich übernehmen. Als Bikebus oder Bicibus wird eine organisierte Gruppenfahrt mit dem Fahrrad zur Schule bezeichnet.

Rechtlich handelt es sich bei einem Bikebus um einen Fahrradverband im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Begleiten Eltern oder andere Erwachsene ein Kind unter zwölf Jahren, dürfen sie fast immer neben dem Kind fahren.

Rechtliche Grundlagen für Fahrradverbände

Ab einer Gruppengröße von zehn Personen gilt eine Radfahr-Gruppe als Fahrradverband und verfügt über erweiterte rechtliche Möglichkeiten. Ist die erste Person eines solchen Verbands in eine Kreuzung eingefahren, müssen andere Verkehrsteilnehmer den gesamten Verband passieren lassen. Diese Regelung gilt auch bei roter Ampel. Eine Person darf die Kreuzung dafür absperren.

Im dritten Wiener Gemeindebezirk fährt seit eineinhalb Jahren jeden Freitag ein Bikebus von der Wassergasse zum Aron-Menczer-Campus. Initiatorin dieser Strecke ist Sandra Gugerell.

Rund 30 Linien österreichweit

Derzeit gibt es österreichweit etwa 30 Bikebus-Linien. Sie werden unabhängig voneinander und ehrenamtlich von Eltern organisiert. Immer wieder kommt es vor, dass einzelne Angebote plötzlich enden.

Der neu gegründete Verein will solche Linien bei Bedarf weiterführen. Grundsätzlich kann jede Person einen Bikebus ins Leben rufen.