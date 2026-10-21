Neurobiologin: Vergessen ist keine Schwäche, sondern wichtige Schutzfunktion des Gehirns

Vergessen ist kein Defekt des Gehirns, sondern eine notwendige Funktion – das hat die Neurobiologin Hannah Monyer beim Kongress der Ordensspitäler in Linz deutlich gemacht. Monyer leitet die Abteilung für Klinische Neurobiologie am Universitätsklinikum Heidelberg und sprach im Rahmen der Veranstaltung mit ORF Oberösterreich über die Mechanismen des Erinnerns und Vergessens sowie über den aktuellen Stand der Demenzforschung.

Vergessen als Schutzfunktion des Gehirns

Laut Monyer hilft das Vergessen dabei, Unnötiges aus dem Kopf zu bekommen. Es handle sich damit um einen aktiven, sinnvollen Vorgang des Gehirns und nicht um einen bloßen Ausfall. Problematisch werde es nach ihren Worten eher im umgekehrten Fall: Wenn jemand nicht vergessen kann, könne dies krankhaft sein.

Monyer wies darauf hin, dass Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen zur Welt kommen. Das Gedächtnis lasse sich jedoch bis zu einem gewissen Grad trainieren. Ab etwa dem 50. Lebensjahr sei erkennbar, dass Hirnsubstanz schwindet, so die Neurobiologin. Die Komplexität des Gehirns verdeutlichte sie mit einem Hinweis auf die Vernetzung der Nervenzellen: Eine einzige Nervenzelle bilde Verbindungen mit Tausenden anderen Zellen.

Stand der Demenzforschung

Zum Thema Demenz äußerte sich Monyer zurückhaltend, aber nicht ohne Perspektive. „Wir sind noch weit davon entfernt, Demenz heilen zu können“, sagte sie. Gleichzeitig zeigte sie sich optimistisch für die mittelfristige Zukunft: „Ich bin ganz sicher, dass wir in 15 Jahren Licht am Horizont sehen werden.“

Ein besonderes Forschungsinteresse gilt jener Gruppe von Menschen, die auch im hohen Alter ein außergewöhnlich leistungsfähiges Gedächtnis behalten. Nach Angaben Monyers verfügen etwa 15 bis 20 Prozent der 60- bis 90-Jährigen über ein solches überdurchschnittliches Gedächtnis. Diese Personen werden in der Forschung als „Super-Ager“ bezeichnet. Die Ursachen dafür sind bislang nicht geklärt. „Warum sie so gut abschneiden, wissen wir noch nicht“, so Monyer. Als allgemeine Empfehlung nannte sie neben geistigem Training auch Bewegung und soziale Kontakte.

Kongress mit Blick auf die Zukunft der Spitäler

Der Kongress der Ordensspitäler fand im Linzer Design Center statt und stand unter dem Motto „Mut zur Veränderung“. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Zukunft des Gesundheitswesens, wobei auch Einsparungen und strukturelle Änderungen thematisiert wurden. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) verwies in diesem Zusammenhang auf Investitionen in die Krankenhäuser Oberösterreichs. Fiskalratschef Christoph Badelt warnte vor steigenden Kosten im Gesundheitsbereich.

Altersbedingte Veränderungen im Gehirn

Grundsätzlich gilt die Alterung des Gehirns als ein vielschichtiger Prozess, der nicht bei allen Menschen gleich verläuft. Neben dem Abbau von Hirnsubstanz spielen auch die Dichte neuronaler Verbindungen und deren Anpassungsfähigkeit eine Rolle für die geistige Leistungsfähigkeit im Alter. In der Forschung wird häufig zwischen normalen altersbedingten Veränderungen und krankhaften Prozessen wie Demenzerkrankungen unterschieden, auch wenn die Übergänge fließend sein können.

Demenzerkrankungen zählen zu den großen Herausforderungen alternder Gesellschaften, da sie neben den Betroffenen auch Angehörige und Pflegeeinrichtungen vor erhebliche Belastungen stellen. Die Forschung an neurodegenerativen Prozessen gilt als komplex, weil zahlreiche biologische Mechanismen gleichzeitig betroffen sind. Üblicherweise werden in diesem Bereich sowohl Ansätze zur Früherkennung als auch zu möglichen Therapien verfolgt, ohne dass bislang eine ursächliche Heilung zur Verfügung steht.

Kongresse wie jener der Ordensspitäler bieten in der Regel eine Plattform, auf der medizinische, wissenschaftliche und gesundheitspolitische Themen nebeneinander behandelt werden. Neben fachlichen Vorträgen zu aktuellen Forschungsfragen stehen bei solchen Veranstaltungen häufig auch organisatorische und finanzielle Fragestellungen des Gesundheitssystems auf der Tagesordnung, etwa die Finanzierung von Krankenhäusern oder notwendige strukturelle Anpassungen angesichts begrenzter öffentlicher Mittel.