Niederösterreich: 560 neue Meister und Meisterinnen – Anstieg um fast 20 Prozent

In Niederösterreich haben in der Prüfungsperiode von Juli 2025 bis Juli 2026 insgesamt 560 Menschen eine Meister- oder Befähigungsprüfung erfolgreich abgelegt. Das sind rund 80 Absolventinnen und Absolventen mehr als im Vorjahr, was einem Anstieg von fast 20 Prozent entspricht. Die meisten Meistertitel wurden in der Gas-, Sanitär- und Heizungstechnik vergeben, insgesamt 33. Die Übergabe der Meisterbriefe und Befähigungsurkunden fand im Veranstaltungszentrum St. Pölten statt, wo Vertreterinnen und Vertreter aus 40 Branchen zusammenkamen.

Deutlicher Zuwachs bei den Abschlüssen

Mit 560 erfolgreich abgelegten Prüfungen verzeichnet Niederösterreich im aktuellen Zeitraum einen spürbaren Zuwachs gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg um fast 20 Prozent beziehungsweise rund 80 zusätzliche Absolventinnen und Absolventen zieht sich durch zahlreiche Gewerbe und Handwerke. Besonders stark vertreten war die Gas-, Sanitär- und Heizungstechnik, in der 33 Meistertitel vergeben wurden und die damit die meisten Abschlüsse aller Sparten stellte.

Bei der Feier im Veranstaltungszentrum St. Pölten wurden die Meisterbriefe und Befähigungsurkunden an die Absolventinnen und Absolventen übergeben. Insgesamt waren 40 unterschiedliche Branchen bei der Veranstaltung vertreten, von traditionellen Handwerksberufen bis zu spezialisierten Gewerben.

Unter den Geehrten war Lavinia Weissenböck aus St. Veit an der Gölsen, die im Herbst 2025 die Meisterprüfung in Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung absolvierte. Zuvor hatte sie elf Jahre lang als Pädagogin in der Kleinkindbetreuung gearbeitet. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Jeffrey Treganza aus Strasshof an der Nordbahn im Bezirk Gänserndorf. Er war über 20 Jahre lang Opernsänger und zugleich leidenschaftlicher Hobby-Uhrmacher. Mittlerweile betreibt er als Uhrmachermeister eine eigene Werkstatt und hat sich auf Großuhren spezialisiert.

Stellenwert des Meistertitels im Qualifikationssystem

Der Meistertitel ist in Österreich fest im beruflichen Bildungssystem verankert. Gemäß dem Nationalen Qualifikationsrahmen ist er auf einer Ebene mit dem akademischen Bachelor eingestuft. Diese Einstufung soll die Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildungswege sichtbar machen und ermöglicht es, berufliche Qualifikationen im internationalen Vergleich besser einzuordnen.

Die Meisterprüfung baut grundsätzlich auf einer abgeschlossenen Lehre und mehrjähriger Berufserfahrung auf. Wer sich zur Prüfung anmeldet, muss üblicherweise sowohl fachliche als auch unternehmerische und pädagogische Kenntnisse nachweisen, da Meisterinnen und Meister in vielen Betrieben auch für die Ausbildung von Lehrlingen verantwortlich sind. Die Befähigungsprüfung wiederum richtet sich an Berufe, für die kein eigener Meistertitel vorgesehen ist, erfüllt aber eine vergleichbare Funktion als Qualifikationsnachweis für die selbstständige Berufsausübung.

In vielen Sparten gilt der erfolgreiche Abschluss einer Meister- oder Befähigungsprüfung als Voraussetzung, um ein eigenes Unternehmen zu gründen oder einen Betrieb zu übernehmen. Damit haben diese Prüfungen auch wirtschaftliche Bedeutung für die Entwicklung von Klein- und Mittelbetrieben, die einen wesentlichen Teil der regionalen Wirtschaftsstruktur ausmachen.

Berufliche Umstiege, wie sie etwa bei den beiden genannten Absolventinnen und Absolventen zu beobachten sind, sind in der dualen Ausbildung grundsätzlich keine Seltenheit. Vorherige Berufserfahrung aus völlig anderen Branchen kann dabei je nach individuellem Werdegang unterschiedliche Kenntnisse und Fähigkeiten mit sich bringen, die sich in der neuen beruflichen Tätigkeit als nützlich erweisen.