Niederösterreich baut mobile Akutpflege aus – zehn ACN-Standorte bis 2028 geplant

Niederösterreich baut seine Akutpflege im niedergelassenen Bereich weiter aus. Derzeit sind sechs Pilotstandorte des sogenannten Acute Community Nursing, kurz ACN, in Betrieb. Sie befinden sich in Baden/Leobersdorf, Bruck an der Leitha, Haag im Bezirk Amstetten, Stockerau im Bezirk Korneuburg, St. Pölten und Waidhofen an der Thaya. Bis 2028 sollen insgesamt zehn ACN-Standorte in den Regelbetrieb übergehen.

Ausschreibungen starten im Herbst

Die Ausschreibungen für die zusätzlichen Standorte sollen noch im laufenden Herbst beginnen. Die Zuschläge dafür sind bis Ende 2026 geplant. Landesrat Martin Antauer, zuständig für den Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS), bezeichnet das Projekt als hoch priorisiert und sieht es im Zeitplan. Er verweist darauf, dass das Vorhaben im Gesundheitsplan des Landes verankert ist. Nach seinen Angaben entlasten die ACN-Kräfte sowohl den Rettungsdienst als auch die Krankenhäuser. Antauer kündigte zudem an, demnächst eine deutsche Bezeichnung für die mobilen Akutkräfte finden zu wollen.

Einsatzgebiet der Acute Community Nurses

ACN steht für Acute Community Nursing. Die eingesetzten Fachkräfte verfügen über eine Doppelqualifikation: Sie haben eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege und zusätzlich eine Notfallsanitäterausbildung absolviert. Christian Fohringer, Geschäftsführer von Notruf Niederösterreich, stellt klar, dass ACN keine Notärzte ersetzen. Die Fachkräfte seien speziell für akute pflegerische Probleme und für schnelle Hilfe in solchen Situationen zuständig.

Seit dem Start des Pilotprojekts im Mai 2020 wurden knapp 49.000 ACN-Interventionen durchgeführt. Nicole Kordina, medizinische Leiterin von Notruf Niederösterreich, sieht darin einen Beitrag zur Schließung von Versorgungslücken. Ihrer Einschätzung nach lassen sich durch den Einsatz von ACN viele Krankenhaustransporte vermeiden.

Pflegedienstleiterin Ursula Pechhacker beschreibt den praktischen Nutzen der Acute Community Nurses: Patienten mit Versorgungsdefiziten, palliativen Schmerzsituationen oder sozialen Problemlagen könnten direkt vor Ort fachgerecht versorgt werden. Dies führe nach ihrer Einschätzung zu einer höheren Lebensqualität der betroffenen Patienten.

Akutpflege als Bindeglied im Versorgungssystem

Mobile Akutpflegekonzepte wie ACN setzen grundsätzlich an einer Schnittstelle zwischen Rettungsdienst, ambulanter Pflege und stationärer Versorgung an. Üblicherweise richten sich solche Angebote an Patientinnen und Patienten, deren Zustand zwar eine rasche fachliche Einschätzung erfordert, aber nicht zwingend eine notärztliche Behandlung oder einen Krankenhausaufenthalt notwendig macht. Dazu zählen etwa akute Schmerzzustände, Probleme mit bestehenden Versorgungen wie Kathetern oder Verbänden, aber auch Situationen, in denen pflegerische und soziale Fragestellungen zusammenwirken.

In vielen europäischen Gesundheitssystemen wird seit einigen Jahren verstärkt daran gearbeitet, Personal mit erweiterten Kompetenzen – häufig als Advanced Practice Nursing bezeichnet – gezielt im häuslichen Umfeld einzusetzen. Ziel ist es dabei regelmäßig, Rettungsdienste und Notaufnahmen von Einsätzen zu entlasten, die keine ärztliche Akutintervention erfordern, gleichzeitig aber eine fachlich fundierte Versorgung sicherstellen. Eine doppelte Qualifikation, wie sie auch beim niederösterreichischen Modell vorgesehen ist, ermöglicht es dem Personal, sowohl pflegerische als auch notfallmedizinisch relevante Einschätzungen vorzunehmen und vor Ort zu entscheiden, welche weiteren Schritte notwendig sind.

Der stufenweise Ausbau solcher Strukturen, von einzelnen Pilotregionen hin zu einem flächendeckenden Regelbetrieb, folgt üblicherweise einem mehrjährigen Planungshorizont. Dabei spielen neben der Personalgewinnung und Ausbildung auch organisatorische Fragen wie Dienstpläne, Einsatzgebiete und die Abstimmung mit bestehenden Rettungs- und Pflegestrukturen eine Rolle. Ausschreibungsverfahren für neue Standorte dienen in der Regel dazu, geeignete Trägerorganisationen oder Dienstleister für den jeweiligen Betrieb festzulegen, bevor der tatsächliche Echtbetrieb beginnt.