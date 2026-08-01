Niederösterreich: Gemeinden entsiegeln Flächen gegen steigende Hitzetage

Niederösterreichische Gemeinden reagieren mit Entsiegelungsprojekten auf zunehmende Hitzetage

In Niederösterreich hält derzeit eine Hitzewelle an, bei der die Temperaturen in vielen Regionen über 35 Grad steigen. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) schätzt für Juni 2026 österreichweit 395 hitzeassoziierte Todesfälle. Laut Gesundheitsministerium ist dies der höchste Juni-Wert in vergleichbaren Auswertungen seit 2017.

Daten von GeoSphere Austria zeigen für Niederösterreich unter 600 Meter Seehöhe eine deutliche Zunahme der Hitzetage: Waren es in der Klimaperiode 1961 bis 1990 im Schnitt sechs Hitzetage pro Jahr, stieg dieser Wert in der Periode 1991 bis 2020 auf 15. In den vergangenen zehn Jahren wurden durchschnittlich 22 Hitzetage pro Jahr registriert. An der Wetterstation Gumpoldskirchen erhöhte sich die Zahl von 10,9 auf 20,3 Hitzetage in den genannten Klimaperioden, zuletzt lag der Durchschnitt bei 30 Hitzetagen pro Jahr.

Umbau des Lindheimplatzes in Wiener Neudorf

Als Reaktion auf steigende Temperaturen hat die Gemeinde Wiener Neudorf im Bezirk Mödling den Lindheimplatz umgestaltet. Die Fläche war zuvor ein Parkplatz. Im Zuge des Umbaus wurden nach Angaben der Gemeinde 2.500 Quadratmeter Asphalt und 350 Quadratmeter Gebäudefläche entfernt. Es entstanden 1.300 Quadratmeter neue Grünflächen, 32 Bäume, 26 Obstgehölze und 30 Weinstöcke wurden gepflanzt. Zusätzlich wurde ein 500 Quadratmeter großer Spielplatz angelegt.

Bürgermeister Herbert Janschka erklärte, die Gemeinde habe ein Entsiegelungsbudget geschaffen, das auch für die kommenden Jahre fortgeschrieben werde. Am vergangenen Samstag wurden am Lindheimplatz um die Mittagszeit rund 35 Grad gemessen. Laut Janschka gibt es in Wiener Neudorf derzeit kein Trinkwasserproblem. Rasenflächen ohne Bewässerungsanlagen werden in der Gemeinde derzeit nicht bewässert. Wiener Neudorf hat knapp unter 10.000 Einwohner.

Förderprogramme und weitere Projekte im Land

Tino Blondiau, Leiter des Bereichs Klima bei der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich (eNu), verwies auf den NÖ Bodenbonus. Über dieses Förderprogramm wurden in den ersten drei Jahren 27 Projekte mit insgesamt 2,8 Millionen Euro von Land und Bund unterstützt. Derzeit liegen laut eNu 45 eingereichte Entsiegelungs- und Schwammstadtprojekte in Niederösterreich vor.

Greenpeace-Auswertung zu Grünflächen in Städten

Greenpeace hat mithilfe von Copernicus-Satellitendaten die Zentren von 80 österreichischen Städten ab 10.000 Einwohnern untersucht. Demnach liegt St. Pölten bei einem Grünanteil von 25,3 Prozent im Zentrum, Wiener Neustadt bei 34,4 Prozent. Bad Vöslau, Ebreichsdorf, Klosterneuburg, Groß-Enzersdorf, Tulln, Perchtoldsdorf und Gerasdorf bei Wien erreichen der Auswertung zufolge rund 45 Prozent oder mehr.

Im Vergleich der Landeshauptstädte liegt St. Pölten beim Grünanteil an vorletzter Stelle. Die Stadt St. Pölten äußerte Kritik an der Methodik der Greenpeace-Analyse.