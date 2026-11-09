Niederösterreich hat eine neue überregionale Raumordnung abgeschlossen. Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) gab am Montag bei einer Pressekonferenz in St. Pölten bekannt, dass nach Gesprächen und Verhandlungen in allen Gemeinden rund 1.700 Siedlungsgrenzen festgelegt wurden. Zusätzlich sollen rund 500.000 Hektar durch Vorrangflächen vor Verbauung geschützt werden.

Festgelegte Grenzen und geschützte Flächen

Die neu erarbeitete Raumordnung sieht die Siedlungsgrenzen als klare rote Linien vor, über die hinaus nicht gewidmet und gebaut werden darf. Die rund 500.000 Hektar an Vorrangflächen sollen insbesondere die Lebensmittelproduktion, wertvolle Naturräume und den Schutz vor Hochwasser sichern. Dazu zählen auch erhaltenswerte Landschaftsteile und agrarische Schwerpunkträume, in denen Natur und Landwirtschaft Vorrang erhalten. Uferzonen werden von Verbauung freigehalten, um Flusslandschaften zu schützen.

Bei der Festlegung der Siedlungsgrenzen wurde rund um Wien und in urbanen Räumen nachgeschärft. In Regionen mit geringerem Siedlungsdruck, etwa in Teilen des Waldviertels, waren dagegen weniger Anpassungen notwendig. Als Experte war Thomas Knoll in den Raumordnungsprozess eingebunden.

Die regionalen Leitplanungen, die diesem Abschluss zugrunde liegen, wurden vor fünf Jahren gestartet. Damit wurde das gesamte niederösterreichische Landesgebiet mit einer Fläche von 19.186 Quadratkilometern und 573 Gemeinden erstmals in eine gemeinsame überregionale Planung einbezogen.

Instrumente der Flächenplanung in Österreich

Grundsätzlich zählt die Raumordnung in Österreich zu den Kompetenzen der Bundesländer. Sie legt fest, welche Flächen für Siedlungen, Gewerbe, Landwirtschaft oder Naturschutz vorgesehen sind, und bildet damit die Grundlage für die Flächenwidmung auf Gemeindeebene. Überregionale Planungen, die mehrere Gemeinden oder ganze Landesteile umfassen, sollen üblicherweise verhindern, dass einzelne Gemeinden isoliert voneinander Widmungsentscheidungen treffen, die in der Summe zu einem unkoordinierten Flächenverbrauch führen.

Siedlungsgrenzen, wie sie nun in Niederösterreich festgelegt wurden, sind ein in der Raumplanung verbreitetes Instrument, um das Wachstum von Ortschaften auf bestimmte Bereiche zu begrenzen. Damit soll in der Regel einer zunehmenden Zersiedelung des Umlands entgegengewirkt werden. Vorrangflächen für Landwirtschaft, Naturschutz oder Hochwasserschutz dienen üblicherweise dazu, bestimmte Nutzungen rechtlich abzusichern, bevor konkurrierende Nutzungsansprüche, etwa durch Siedlungs- oder Gewerbeentwicklung, entstehen können.

Der Schutz von Uferzonen vor Verbauung ist in der Flusslandschaftsplanung ein häufig verfolgtes Ziel, da unbebaute Uferbereiche sowohl ökologische Funktionen erfüllen als auch im Hochwasserfall als Rückhalteflächen dienen können. Arthur Kanonier, der an der TU Wien den Forschungsbereich Bodenpolitik und Bodenmanagement leitet, befasst sich mit derartigen Fragen der Flächennutzung und Bodenpolitik aus wissenschaftlicher Perspektive.

Prozesse zur Erarbeitung überregionaler Raumordnungskonzepte erstrecken sich häufig über mehrere Jahre, da sie Abstimmungen mit einer Vielzahl von Gemeinden erfordern, deren Interessen hinsichtlich künftiger Siedlungs- und Wirtschaftsflächen teils unterschiedlich gelagert sind. Die Einbindung aller Gemeinden eines Bundeslandes in ein gemeinsames Planungswerk gilt dabei als besonders umfangreicher Schritt gegenüber bisherigen, oft kleinräumigeren Planungsansätzen.