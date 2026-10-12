Niederösterreich startet Aktionswoche gegen gefährliche Akku-Brände in Müllunternehmen

Die NÖ Umweltverbände starten eine Aktionswoche gegen falsch entsorgte Lithium-Akkus, die in Abfallunternehmen immer wieder Brände auslösen. Die Kampagne läuft von 12. bis 17. Oktober und soll Bewohner Niederösterreichs dazu bringen, Elektroaltgeräte, Batterien und Akkus nicht im Restmüll, sondern über Sammelstellen oder Rückgabemöglichkeiten im Handel zu entsorgen.

Laut der Restmüllanalyse 2025 landen in Niederösterreich jährlich rund 233 Tonnen an Elektroaltgeräten, Batterien und Akkus fälschlicherweise im Restmüll.

Brandgefahr durch falsch entsorgte Akkus

In Abfallunternehmen kommt es immer häufiger zu Bränden. Als Ursache gelten häufig falsch entsorgte Lithium-Akkus, wie sie in Smartphones, Kopfhörern, Powerbanks und Spielzeug verbaut sind. Werden solche Akkus beschädigt, können sie beim Transport oder bei der Verarbeitung mit anderem Abfall einen Kurzschluss auslösen. Die Folge sind Hitzeentwicklung und im schlimmsten Fall Brände.

Christian Macho, Präsident der NÖ Umweltverbände, bezeichnete Batterien und Akkus im Restmüll als ernstes Sicherheitsrisiko für die Abfallwirtschaft. Die Aktionswoche soll dieser Entwicklung entgegenwirken, indem sie Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auf die richtige Entsorgung aufmerksam macht. Konkret wird dazu aufgerufen, alte Geräte und Akkus zu Sammelstellen zu bringen oder bestehende Rückgabemöglichkeiten im Handel zu nutzen. An den Sammelstellen gibt es während der Aktionswoche zusätzlich etwas zu gewinnen.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf erklärte, dass eine richtige Entsorgung dafür sorge, dass wertvolle Rohstoffe wieder in den Kreislauf gelangen. Dadurch würden Arbeitsplätze gesichert und Wertschöpfung in Niederösterreich geschaffen.

Gefahrenquelle in privaten Haushalten

Lithium-Akkus gehören mittlerweile zur Standardausstattung zahlreicher Alltagsgeräte. Sie stecken nicht nur in Mobiltelefonen und Powerbanks, sondern auch in elektronischem Spielzeug, Kopfhörern und vielen weiteren kleinen Elektrogeräten. Gerade weil diese Produkte oft unscheinbar wirken, landen sie häufig gemeinsam mit normalem Hausmüll in der Restmülltonne, obwohl sie dort nicht hingehören.

Problematisch wird es, sobald ein Akku durch Druck, Hitze oder mechanische Beschädigung in Mitleidenschaft gezogen wird. In Müllfahrzeugen oder bei der Sortierung in Abfallanlagen treffen beschädigte Akkus auf andere Materialien, wodurch Kurzschlüsse entstehen können. Solche Kurzschlüsse führen zu einer raschen Erwärmung des Akkus, die sich in Einzelfällen bis zu einem offenen Brand steigern kann. Da sich in Müllfahrzeugen und Sortieranlagen große Mengen brennbaren Materials befinden, kann sich ein solcher Brand schnell ausbreiten und erhebliche Schäden an Fahrzeugen oder Anlagen verursachen.

Grundsätzlich gilt deshalb bei Elektrogeräten mit eingebautem Akku dasselbe Prinzip wie bei klassischen Batterien: Sie gehören nicht in den Restmüll, sondern müssen getrennt gesammelt werden. In Österreich stehen dafür kommunale Sammelstellen sowie Rücknahmesysteme im Handel zur Verfügung, über die Elektrokleingeräte, Batterien und Akkus kostenlos abgegeben werden können. Diese Sammelstrukturen ermöglichen es, Wertstoffe wie Kobalt, Lithium oder Nickel aus den Altgeräten zurückzugewinnen und wieder in die Produktion neuer Produkte einzuspeisen.

Folgen für die Abfallwirtschaft

Für Betreiber von Müllsammlung und Sortieranlagen bedeuten Akkubrände nicht nur ein Sicherheitsrisiko für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch ein wirtschaftliches Risiko durch mögliche Anlagenschäden und Betriebsunterbrechungen. Eine korrekte Mülltrennung an der Quelle, also bereits im Haushalt, gilt deshalb als zentraler Hebel, um solche Vorfälle zu reduzieren. Informationskampagnen wie die aktuelle Aktionswoche setzen genau an diesem Punkt an, indem sie auf bestehende, oft wenig genutzte Rückgabemöglichkeiten hinweisen und die Entsorgung niedrigschwellig gestalten.