Die geplante Reform der Notarztversorgung in Niederösterreich ist am Dienstag Thema in der Sitzung der Landesregierung gewesen. Ein Beschluss fiel dabei nicht. Die Reform sieht vor, die Zahl der Notarztstützpunkte im Bundesland von derzeit 32 auf 21 zu reduzieren. Im Gegenzug sollen 87 Standorte für Rettungstransportwagen des Typs C eingerichtet werden. Die Umsetzung ist mit 1. April 2027 vorgesehen.

Gutachten der ÖNK und offener Beschluss

Landesrätin Eva Prischl (SPÖ) hatte bei der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK) ein Gutachten zur geplanten Reform in Auftrag gegeben. Die ÖNK informierte am Dienstag über die Ergebnisse. Die Präsentation übernahmen Helmut Trimmel, Vorstandsmitglied der ÖNK, sowie Alexander Egger, Ärztlicher Direktor des Landesklinikums Scheibbs und designierter Präsident der ÖNK.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erklärte im Anschluss, die Experten hätten mitgeteilt, dass sie den vorliegenden Plan im Wesentlichen mittragen. Die endgültige Stellungnahme der ÖNK werde derzeit von den Fachleuten redigiert und solle am Freitag übergeben werden. Das vollständige Dokument wurde am Dienstag nicht veröffentlicht.

Aus dem Büro von Landesrätin Prischl hieß es dazu, eine zuvor bereits kursierende Fassung der ÖNK-Stellungnahme sei lediglich ein Rohentwurf, der noch präzisiert werde. Trimmel wird in einer Aussendung des Landespressedienstes mit der Einschätzung zitiert, das neue System führe nicht zu einer Verschlechterung, sondern zu einer Verbesserung.

Aufgaben eines unabhängigen Fachgremiums

Die ÖNK versteht sich als unabhängiger Interessens- und Berufsverband für sämtliche notfallmedizinisch relevanten Fachgebiete. Solche Fachgesellschaften werden bei gesundheitspolitischen Reformvorhaben häufig eingebunden, um medizinische Standards und Versorgungsfragen aus fachlicher Sicht zu bewerten, bevor politische Entscheidungen getroffen werden. Ihre Gutachten dienen in der Regel als Grundlage für die anschließende politische Abwägung, ersetzen diese jedoch nicht.

Bei Reformen der Notfallversorgung spielt grundsätzlich das Verhältnis zwischen der Zahl stationärer Notarztstandorte und ergänzenden Rettungsmitteln eine zentrale Rolle. Rettungstransportwagen des Typs C sind üblicherweise mit besonders qualifiziertem Personal besetzt und können in bestimmten Einsatzszenarien Aufgaben übernehmen, die andernfalls ausschließlich Notärzten vorbehalten sind. Eine Umstrukturierung des Systems zielt bei vergleichbaren Reformvorhaben häufig darauf ab, begrenzte personelle Ressourcen effizienter über ein Bundesland zu verteilen und Versorgungslücken in der Fläche zu vermeiden.

In die praktische Umsetzung solcher Reformen sind neben den zuständigen Landesstellen in der Regel auch Rettungsorganisationen eingebunden, die den laufenden Betrieb der Einsatzmittel sicherstellen. In Niederösterreich zählen dazu unter anderem das Österreichische Rote Kreuz und der Samariterbund, die im Rettungswesen des Bundeslandes traditionell eine tragende Rolle einnehmen.

Ob und wann die Landesregierung einen formellen Beschluss zur Notarztreform fasst, war nach der Sitzung am Dienstag noch nicht abschließend geklärt. Die für Freitag angekündigte endgültige Stellungnahme der ÖNK gilt als nächster Schritt im weiteren Verfahren.