NÖ Armutsnetzwerk warnt vor steigender Wohn- und Energiearmut in Niederösterreich

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Das NÖ Armutsnetzwerk hat am Mittwoch bei einer Pressekonferenz vor einer wachsenden Wohn- und Energiearmut in Niederösterreich gewarnt. Grundlage der Warnung sind unter anderem Zahlen der Statistik Austria, wonach die Wohnkosten in Österreich zwischen 2015 und 2025 im Schnitt um rund 35 Prozent gestiegen sind. Bei Mietwohnungen fiel der Anstieg mit knapp 40 Prozent noch deutlicher aus.

Warnung des Armutsnetzwerks und Forderungen an die Politik

Hilde Hanausek, Obfrau des NÖ Armutsnetzwerks, und die stellvertretende Obfrau Barbara Bühler stellten bei der Pressekonferenz mehrere Forderungen an die Politik vor. Das Netzwerk verlangt die Einführung einer allgemeinen Wohnbeihilfe beziehungsweise eine Reform der bestehenden Wohnbeihilfe. Zudem soll ein gesetzlich verankerter Heizkostenzuschuss geschaffen werden, der jährlich an die Inflation angepasst wird. Als weitere Maßnahme fordert das Armutsnetzwerk einen Sozialtarif für Wärme.

Tamara Majnek von der Caritas Diözese St. Pölten berichtete im Rahmen der Pressekonferenz von der Situation in einem Sozialmarkt in St. Pölten, in dem die Nachfrage deutlich gestiegen ist. Tania Berger vom Department für Bauen und Umwelt der Universität für Weiterbildung Krems war ebenfalls an der Pressekonferenz beteiligt.

Die Forderungen des Armutsnetzwerks stehen im Zusammenhang mit Plänen des Bundes, die unterschiedlichen Sozialhilfe-Regeln der Bundesländer zu vereinheitlichen. Niederösterreich pocht dabei darauf, dass eine solche Reform der Sozialhilfe keine zusätzlichen Kosten für das Land verursachen dürfe. Das Armutsnetzwerk warnt in diesem Zusammenhang vor weiteren Einschränkungen bei der Sozialhilfe.

Steigende Wohnkosten als bundesweiter Trend

Der von der Statistik Austria erfasste Anstieg der Wohnkosten betrifft grundsätzlich das gesamte Bundesgebiet und nicht nur einzelne Regionen. Zu den Wohnkosten zählen üblicherweise neben der Miete auch Betriebskosten sowie Ausgaben für Energie wie Heizung und Strom. Steigen diese Posten gleichzeitig, kann sich die finanzielle Belastung von Haushalten deutlich erhöhen, insbesondere wenn Einkommen nicht im gleichen Ausmaß mitwachsen.

Wohnbeihilfen sind in Österreich grundsätzlich Landessache und unterscheiden sich je nach Bundesland in Höhe, Voraussetzungen und Verfahren. Diese Vielfalt an Regelungen wird häufig als unübersichtlich beschrieben, weshalb auf Bundesebene seit Längerem Bestrebungen bestehen, die Sozialhilfe-Systeme der Länder stärker zu vereinheitlichen. Eine solche Vereinheitlichung berührt in der Regel auch Fragen der Finanzierung, da die Länder für unterschiedliche Ausgabenniveaus und unterschiedliche Zahl an Anspruchsberechtigten aufkommen müssen.

Heizkostenzuschüsse werden in Österreich üblicherweise von den Ländern vergeben und sind meist nicht dauerhaft gesetzlich festgeschrieben, sondern werden jährlich neu beschlossen oder angepasst. Das macht ihre Höhe und Verfügbarkeit tendenziell von aktuellen politischen und budgetären Entscheidungen abhängig. Eine gesetzliche Verankerung mit automatischer Indexanpassung, wie sie vom Armutsnetzwerk gefordert wird, würde grundsätzlich eine verlässlichere Planungsgrundlage für Betroffene schaffen, da Zuschüsse dann nicht jedes Jahr neu verhandelt werden müssten.

Sozialtarife für Energie, wie sie in anderen Bereichen etwa bei Telekommunikationsleistungen bereits existieren, zielen üblicherweise darauf ab, einkommensschwachen Haushalten einen vergünstigten Zugang zu Grundversorgungsleistungen zu ermöglichen. Bei Energie betrifft das in der Regel Strom- oder Wärmekosten, die einen wesentlichen Teil der monatlichen Fixkosten eines Haushalts ausmachen können.

Sozialmärkte, wie sie auch von der Caritas betrieben werden, bieten Lebensmittel und teils weitere Güter zu vergünstigten Preisen für Menschen mit geringem Einkommen an. Die Nachfrage in solchen Einrichtungen gilt allgemein als ein Indikator für die finanzielle Lage einkommensschwacher Haushalte in einer Region, auch wenn einzelne Schwankungen der Besucherzahlen von verschiedenen Faktoren abhängen können.

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