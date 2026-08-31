Oberösterreich: Doppelt so viele Schüler bei Sommerschule – Teilnahmepflicht für Deutschförderklassen

Mehr als 7.900 Schülerinnen und Schüler haben sich in Oberösterreich für die diesjährige Sommerschule angemeldet. Das ist knapp doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Erstmals gilt heuer eine Teilnahmepflicht für Kinder und Jugendliche, die eine Deutschförderklasse besuchen und über unzureichende Deutschkenntnisse verfügen. Davon betroffen sind rund 2.400 Schülerinnen und Schüler.

Start am Montag an 130 Standorten

Die Sommerschule beginnt am Montag und dauert zwei Wochen. Unterrichtet wird an 130 Standorten in Oberösterreich, jeweils vier Stunden am Vormittag. Die inhaltlichen Schwerpunkte richten sich nach dem jeweiligen Schultyp der Teilnehmenden.

Für Schülerinnen und Schüler mit mangelhaften Deutschkenntnissen war die Teilnahme bislang freiwillig. Ab dem kommenden Jahr wird die Sommerschule für diese Gruppe verpflichtend. Zu den heurigen Zahlen und der neuen Regelung äußerten sich die ÖVP-Bildungsreferentin Christine Haberlander sowie Bildungsdirektor Alfred Klampfer.

Deutschförderklassen und ihr Zweck im Schulsystem

Deutschförderklassen wurden eingerichtet, um Schülerinnen und Schüler mit unzureichenden Deutschkenntnissen gezielt auf den Regelunterricht vorzubereiten. Der Unterricht in diesen Klassen konzentriert sich in der Regel auf den Erwerb sprachlicher Grundlagen, die für das Verständnis anderer Unterrichtsfächer notwendig sind. Ziel ist es, einen Übertritt in den regulären Klassenverband zu ermöglichen, sobald ausreichende Sprachkenntnisse vorhanden sind.

Sommerschulen werden in Österreich grundsätzlich in den letzten Wochen der Sommerferien angeboten. Sie richten sich an Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf und sollen Lernrückstände ausgleichen, bevor das neue Schuljahr beginnt. Der Unterricht findet dabei üblicherweise in kleineren Gruppen statt als im regulären Schulbetrieb, um eine intensivere Betreuung zu ermöglichen. Die konkrete Ausgestaltung, etwa hinsichtlich der Fächer und Schwerpunkte, orientiert sich an der jeweiligen Schulstufe und Schulform der Teilnehmenden.

Die Einführung von Teilnahmepflichten bei derartigen Förderangeboten ist Teil bildungspolitischer Bemühungen, sprachliche Defizite frühzeitig und verbindlich zu adressieren. Die Organisation solcher Maßnahmen liegt in Österreich in der Zuständigkeit der Bildungsdirektionen der einzelnen Bundesländer, die für die Umsetzung schulischer Angebote auf regionaler Ebene verantwortlich sind.