Oberösterreich hebt Einkommensgrenze für Fernpendelbeihilfe auf 38.000 Euro an

Das Land Oberösterreich erhöht ab 1. November die Einkommensgrenze für die Fernpendelbeihilfe von 35.000 auf 38.000 Euro steuerpflichtiges Jahreseinkommen. Das entspricht einem Jahresbruttogehalt von rund 52.000 bis 54.000 Euro. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) kündigte die Maßnahme in einer Aussendung am Sonntag an. Das Land nimmt dafür rund eine Million Euro zusätzlich in die Hand.

Neue Grenzwerte für Pendlerinnen und Pendler

Mit der Anhebung der Einkommensgrenze sollen künftig mehr Menschen Anspruch auf die Fernpendelbeihilfe haben. Zusätzlich zur allgemeinen Grenze von 38.000 Euro erhöht sich der Freibetrag für jedes Kind: Statt bisher 3.500 Euro sind es künftig 3.800 Euro pro Kind, um die die Einkommensgrenze angehoben wird.

Anspruch auf die Beihilfe hat, wer regelmäßig mindestens 25 Kilometer zwischen Hauptwohnsitz und Arbeitsort zurücklegen muss. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Strecke mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigt wird. Die Höhe der Beihilfe richtet sich nach der zurückgelegten Entfernung und liegt zwischen 229 und 442 Euro pro Jahr.

Anträge, die aufgrund der bisherigen Einkommensgrenze abgelehnt wurden, sollen nach der Anhebung nochmals geprüft werden. Betroffene, deren Einkommen zwischen der alten und der neuen Grenze liegt, könnten damit rückwirkend berücksichtigt werden.

Förderungen für Pendlerinnen und Pendler im Überblick

Fernpendelbeihilfen wie jene in Oberösterreich sollen grundsätzlich einen Ausgleich für die zusätzlichen Kosten schaffen, die durch weite Arbeitswege entstehen. Solche Landesförderungen ergänzen üblicherweise bundesweite Regelungen wie die Pendlerpauschale, die steuerlich über die Lohn- oder Einkommensteuer geltend gemacht wird. Landesbeihilfen setzen dagegen meist direkt bei bestimmten Einkommensgrenzen an und richten sich vor allem an Personen mit niedrigerem bis mittlerem Einkommen.

Die Höhe solcher Beihilfen orientiert sich in der Regel an der Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsstätte, da mit zunehmender Distanz auch die Fahrtkosten und der Zeitaufwand steigen. Einkommensgrenzen werden von den zuständigen Stellen periodisch angepasst, um Effekte der allgemeinen Einkommensentwicklung auszugleichen. Bleibt eine Grenze über mehrere Jahre unverändert, während Löhne und Gehälter steigen, verlieren nach und nach immer mehr Haushalte ihren Anspruch, obwohl sich ihre tatsächliche finanzielle Belastung durch das Pendeln nicht verringert hat.

Kinderbezogene Freibeträge, wie sie auch bei der oberösterreichischen Fernpendelbeihilfe vorgesehen sind, sollen der besonderen finanziellen Situation von Familien Rechnung tragen. Durch einen höheren Freibetrag pro Kind können Haushalte mit Kindern auch bei einem etwas höheren Gesamteinkommen noch von der Förderung profitieren.

Die Möglichkeit, bereits abgelehnte Anträge nach einer Anpassung der Förderrichtlinien neu zu prüfen, ist bei Sozial- und Pendlerleistungen kein unübliches Verfahren. Damit soll sichergestellt werden, dass Personen, deren Antrag allein aufgrund der bisherigen Einkommensgrenze abgelehnt wurde, nicht dauerhaft von der Förderung ausgeschlossen bleiben, sondern von einer nachträglichen Anhebung der Grenzwerte profitieren können.